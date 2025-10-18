Un conductor ebrio cocha contra tres coches aparcados en Sevilla Este y los deja siniestro total

Importante susto esta madrugada en Sevilla Este, como consecuencia de un notorio siniestro ocasionado por un conductor novel que circulaba bajo los efectos del alcohol.

Según han informado a este periódico fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, sobre las 5, ... 40 horas de la madrugada de este sábado, varias personas alertaban por teléfono a los servicios de urgencia de un accidente de tráfico en la calle Juan Tribuna, en Sevilla Este.

El siniestro había sido tal, que había despertado repentinamente a estas personas que pernoctaban en sus viviendas, motivando que las mismas se asomasen a la calle a comprobar qué había sucedido, advirtiendo entonces de que se trataba de un accidente de tráfico. Al punto, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han precisado a ABC que el siniestro habría sido ocasionado por un conductor novel, al colisionar con su vehículo con tres coches aparcados que han quedado en situación de siniestro total, arrojando esta persona un resultado positivo en la prueba de alcohol a la que le sometieron los agentes de la Policía Nacional. El asunto, en cualquier caso, se ha saldado sin heridos, porque ni el propio conductor habría sufrido lesiones.

