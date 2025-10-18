Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
Última hora
Matan a un hombre en Dos Hermanas

Un conductor ebrio cocha contra tres coches aparcados en Sevilla Este y los deja siniestro total

El accidente motivó que se despertasen no pocos vecinos de la zona y se habría saldado sin heridos

Un accidente en la AP-4 provoca hasta catorce kilómetros de atascos en la vuelta a Sevilla

Estado de los coches afectados
Estado de los coches afectados ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Importante susto esta madrugada en Sevilla Este, como consecuencia de un notorio siniestro ocasionado por un conductor novel que circulaba bajo los efectos del alcohol.

Según han informado a este periódico fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, sobre las 5, ... 40 horas de la madrugada de este sábado, varias personas alertaban por teléfono a los servicios de urgencia de un accidente de tráfico en la calle Juan Tribuna, en Sevilla Este.

