La Policía Local interviene en el choque de tres vehículos junto a la avenida de Kansas City de Sevilla

Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un accidente múltiple junto a la avenida de Kansas City La Policía Local se ha visto obligada a desviar el tráfico en el puente que conecta Alcalde Manuel del Valle con el Polideportivo de San Pablo por el choque de tres vehículos esta mañana

Hasta tres vehículos se han visto implicados en la mañana de este domingo en un accidente múltiple que se ha producido en las inmediaciones de la avenida de Kansas City de Sevilla. En concreto, y según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla a través de sus canales oficiales, a primera hora de este día festivo se ha tenido conocimiento de un siniestro vial por colisión en cadena en la avenida Alcalde Manuel del Valle, justo en el puente que la conecta con el entorno del Polideportivo de San Pablo.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el 112 ha recibido un aviso sobre las 7.45 horas de que se había producido un accidente en dicha avenida por colisión de tres vehículos. Por ello, la sala coordinadora ha alertado a la Policía Local y a los servicios sanitarios. Por su parte, el Servicio de Emergencias Sevilla ha detallado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) que uno de los conductores de los vehículos ha dado positivo en la prueba de alcoholemia, además de que otro ha resultado herido leve.

Debido a este siniestro, la Policía Local ha tenido que realizar desvíos de tráfico y continúa realizando las diligencias oportunas, por lo que ha indicado que, una vez finalicen sus labores, se normalizará el transito de los vehículos por dicha zona.