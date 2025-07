Condenan al padre de Mariluz Cortés por agredir a una 'tiktoker' en Sevilla que se mofó del asesinato de su hija

«Nunca he querido hablar de mi enfermedad mental»

En declaraciones a ABC ayer a la salida de los juzgados en el edificio Noga de Sevilla, Juan José Cortés, que no se siente orgulloso de lo ocurrido, reconoció los hechos pero los enmarcaba en la actuación de un padre que defiende a sus hijos ante «injurias». «Las graves injurias que proclamó contra mi hija provocaron una inestabilidad psicológica en mí. Dejé las apariciones públicas en medios de comunicación y las redes sociales y no salía de mi casa, fue un trauma desde que estar mujer mantuvo un acoso continuo a mi familia y a mí».«Las graves injurias que proclamó contra mi hija provocaron una inestabilidad psicológica en mí. Dejé las apariciones públicas en medios de comunicación y las redes sociales y no salía de mi casa, fue un trauma desde que estar mujer mantuvo un acoso continuo a mi familia y a mí», confesaba ayer. Aquel encuentro ocasional en la estación y la reacción «inesperada» por su parte, «ni siquiera lo sabía por la enfermedad», llevó a este Juan José Cortés a reconocer su situación: «Nunca he querido hablar de mi enfermedad mental porque no quiero que mi familia sufra con lo que yo estoy arrastrando. No quiero que mi sufrimiento cale en mi familia, ya bastante hemos sufrido durante 17 años».