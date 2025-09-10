Condenan a un asesor de Carriço, ex futbolista del Sevilla, por apropiarse indebidamente de 75.000 euros

Un asesor del que fuera futbolista del Sevilla, Daniel Carriço, ha sido condenado a un año de cárcel por una falsa inversión de 75.000 euros en una operación financiera según ha señalado Grupo Joly. El acusado consiguió que el deportista invirtiese 150.000 euros y después que sacase la mitad para adquirir otro producto.

Luego, el encausado se lo quedó por lo que ha sido condenado por apropiación indebida tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y el propio Carriço. Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2019, cuando el futbolista contrató un producto financiero «con la intermediación del acusado», según el mencionado medio. La inversión fue de 150.000 euros y la víctima «no tenía motivos para dudar de su interlocutor, quien ya había mediado en otras operaciones que le reportaron beneficios».

A finales de 2018, el condenado convenció a Carriço para 'rescatar' 75.000 euros y así «diversificar la inversión dentro de la misma compañía pero con otro producto diferente al contratado» un año antes. Asimismo, le proporcionó una cuenta corriente donde debía ingresar el dinero. La titular era una sociedad «constituida y gestionada» por el acusado, aunque quien figuraba oficialmente como administradora única era su esposa. Sin embargo, «no consta que ella conociera el ingreso», de ahí que la mujer no fuese acusada. Sí asistió al juicio como responsable de la mercantil y fue condenada a indemnizar a Carriço solidariamente con su marido.

La víctima transfirió los 75.000 euros en 2018 y no volvió a ver el dinero. «El acusado hizo suya la cantidad ilícitamente, sin invertirla en el producto acordado y sin haber devuelto el importe»» tal y como ha apuntado la Fiscalía en su escrito provisional de acusación, en el que pedía cuatro años de cárcel.

Aceptación de la condena

El procesado aceptó y se declaró culpable siendo parte del acuerdo por lo que la sentencia definitiva respetará esa narración. El fiscal modificó este martes sus conclusiones y rebajó la condena. Tras ello, la Sección Séptima anticipó verbalmente el sentido de la sentencia y la declaró firme.

Por tanto, el asesor ha sido condenado a un año de cárcel por un delito de apropiación indebida con la atenuante de reparación parcial del daño, porque antes del juicio consignó 3.000 euros para resarcir a Carriço. El tribunal también le impuso una multa de 540 euros y la obligación de indemnizar a la víctima con 75.000 euros, rebajado a 72.000 en realidad, ya que hay que descontar la cantidad ingresada de antemano.

La petición inicial era de cuatro años de prisión pero no ha pasado ni una noche en una celda porque tras oír el dictado de la sentencia por parte del presidente del tribunal, el letrado solicitó la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel. Ni el fiscal ni el abogado de Carriço se opusieron, así que la Sala estableció que la pena quedará suspendida durante cinco años. Eso significa que seguirá en libertad siempre que no cometa ningún delito en ese periodo y abone la indemnización íntegra, a razón de 1.200 euros al mes.