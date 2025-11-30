Condenados por perseguir a un hombre y arrojarle un hacha tras una discusión en un supermercado de Sevilla

Suscríbete a
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de prisión a dos varones acusados de delitos de asesinato con alevosía en grado de tentativa en un caso en el que, tras mantener uno de ellos una discusión ... con un tercer hombre en el Mercadona de la Avenida Parsi de Sevilla, lo siguió con un coche y llamó a su hermano para que se uniese a una persecución que culminó con un lanzamiento de hacha a la víctima a través de la ventanilla del conductor del vehículo, en el que también se encontraba su mujer, sus dos hijos y un amigo de estos últimos, de nueve, cinco y diez años.

