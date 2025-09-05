Condenados a una multa de 180 euros los okupas de una VPO en Sevilla por la que Emvisesa lleva diez años sin cobrar

La empresa municipal de vivienda de Sevilla, Emvisesa, ha pasado diez años sin percibir alquiler alguno por una vivienda protegida en dicho régimen, cuyo desalojo ha confirmado la Audiencia al ratificar la condena por un delito de usurpación impuesta a una pareja por habitar ... el piso sin título alguno para ello, o sea ocupándolo. Es más en dicha década, el piso habría ido pasando de unas manos a otras, de terceras personas al margen de la adjudicación oficial de las VPO.

Es lo que se desprende de una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que desestima el recurso de apelación de una mujer, contra una sentencia del Juzgado de Instrucción número uno que le condena junto con su pareja a sendas multas de 180 euros y al abandono de la vivienda, por un delito leve de usurpación.

Según la sentencia inicial del Juzgado, con anterioridad al día 27 de junio de 2023 y hasta la emisión de dicha sentencia inicial en mayo de 2024, estas dos personas «se introdujeron en el inmueble sin poseer título para ello y a sabiendas de que la propietaria, Emvisesa, se oponía a ello y la tenía adjudicada en arrendamiento a otros beneficiarios».

«Manifiestamente se trata de un inmueble que no pertenecía a los denunciados, habiendo sido objeto el inmueble de distintos 'pases' llevando sin percibirse alquiler desde hacía unos diez años, teniendo pleno conocimiento de ello, sin que en ningún momento hayan acreditado su derecho a ocupar o poseer la vivienda, no pudiendo ignorar que la entidad propietaria no autorizaba su permanencia en ella, habiendo admitido ambos que efectivamente habían forzado la puerta para entrar y conocían que pertenecía a Emvisesa», declaraba ya el juzgado en su sentencia inicial condenatoria.

En su recurso de apelación, la defensa de la mujer recurrente alegaba que la ocupación de la vivienda protegida fue provisional y que la propietaria, Emvisesa, no se opuso a la ocupación del inmueble.

Pero ante ello, la Audiencia zanja que «el acceso y la ocupación es, a todas luces, ilegítima y nunca justificada y no operan el error invencible y el principio de la buena fe, porque es de general conocimiento que no se puede, por ilegal, ocupar una vivienda sin autorización».

La Sección Tercera de la Audiencia también expone, frente a la eximente de necesidad esgrimida por la defensa de la mujer condenada, que «no está probada la concurrencia de los requisitos de la circunstancia de estado de necesidad, pues no existe prueba de que hubiera un riesgo serio para la integridad física de la denunciada, ni que haya solicitado vivienda de protección oficial ni cursado tipo de ayuda a los servicios sociales para solucionar su problema de vivienda y ésta le haya sido denegada, luego ningún estado de necesidad como eximente de su conducta le puede ser aplicado».

«A mayor abundamiento, la denunciada reconoció que trabaja en una empresa y cobra un salario y el denunciado no sabemos si tiene ingresos o no», abunda la Audiencia, que de este modo desestima el recurso de apelación de la mujer y ratifica plenamente la condena.