Condenado a nueve años por abusar de su novia menor de edad en Sevilla pese a su «contundente negativa» a mantener sexo La joven prestaba su consentimiento a «una relación afectiva» pero mostraba una «contumaz resistencia» a las prácticas sexuales en las que insistía el inculpado

Nueve años de prisión es la pena impuesta por la Audiencia de Sevilla y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para un joven condenado por abusar de una menor de edad cuando ambos mantenían una relación sentimental y someterla a prácticas sexuales pese a su «resistencia contumaz y enérgica».

Al detalle, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla declaró probado que el acusado, Jorge N. A. S., de 20 años de edad a la fecha de los hechos, frecuentaba el domicilio de la menor víctima del asunto allá en abril de 2020 y después comenzó una relación sentimental con ella, «con la clara intención de satisfacer su apetito sexual, que se inició como un simple tonteo y fue incrementándose con besos, caricias por las nalgas y otras partes del cuerpo de la menor, primero por encima de la ropa, para pasar a acariciarla después por dentro de la ropa», llegando a tocar sus genitales.

«Cuando la menor mostraba su reticencia a estas acciones, el procesado decía que si no accedía, dejaría de ser cariñoso con ella y de hacerle caso, así como que era bueno para la chicas de su edad el mantener relaciones con hombres mayores, a lo que añadía la necesidad de mantener en secreto la relación», indica el relato de hechos probados de la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia. La citada resolución agrega que desde julio de 2020, «el procesado hizo varios intentos de penetrar» a la menor, sin conseguirlo por oponerse la misma; pero ya el 16 de agosto de 2020, encontrándose ambos en el domicilio del procesado, este consumó sus propósitos, «pese a que la menor le había dicho que no estaba preparada».

A cuenta de ello, la Sección Cuarta de la Audiencia le condenó a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales, así como a 15 años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella, entre otras penas.

Pero el inculpado recurrió esta condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), si bien esta instancia de apelación ha desestimado su recurso y ha ratificado las penas impuestas.

Al punto, el TSJA admite que en este caso, como en tantos otros de similar índole, «la declaración de la víctima constituye la principal prueba de cargo y también la única directa«; pero a la par recuerda la jurisprudencia según la cual »la testifical de la víctima puede ser prueba suficiente para condenar».

Al hilo, el TSJA se apoya en este aspecto concreto, avisando de que «es poco frecuente encontrarse con un análisis del testimonio de la víctima tan objetivo, detallado y esclarecedor con relación a episodios de tan concreta secuencia y puntual conformación en atención a su contenido intrínseco, en el que la menor describiese la dinámica del episodio acaecido el 16 de agosto de 2020», con lo que avala la declaración de la chica.

Destaca el TSJA del testimonio de la víctima su «contundencia y rotundidad en la negativa categórica a consentir una penetración, al oponer una resistencia contumaz y enérgica durante las tentativas al respecto protagonizadas por el acusado».

Y tras alegar la defensa que las relaciones sexuales fueron consentidas, «en el seno de una autentica relación sentimental calificada como de noviazgo, presidida por el enamoramiento de la menor hacia el acusado; situación afectiva enturbiada por la presión ejercida por su entorno familiar, que dos años después la compelió a cambiar de criterio y aseverar que las relaciones no fueron consentidas»; el tribunal descarta este planteamiento, precisando que en el procedimiento judicial ha quedado claro que la víctima «prestaba su consentimiento a una relación de contenido afectivo, pero en ningún caso consistió las practicas sexuales» promovidas por el inculpado.

Más temas:

Tribunales

Sevilla

Condenado