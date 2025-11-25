Condenado a diez años y medio de cárcel por violar a su cuñada menor de edad tras «engatusarla» a raíz de ser acosada y la muerte de un compañero de clase

La Audiencia de Sevilla ha condenado a diez años y medio de prisión a un hombre, por un delito continuado de agresión sexual cometido sobre la hermana menor de edad de su pareja sentimental, cuando la misma contaba con entre 12 y 16 años ... de edad.

En esta sentencia emitida el pasado 30 de octubre y a la que ha tenido acceso este periódico, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla declara probado que el acusado, Manuel M.N., de 39 años a día de hoy, había comenzado en 2013 una relación sentimental con una mujer, marco en el que hacía vida familiar con ella, con sus padres y con su hermana menor, próxima a cumplir los 13 años de edad y con la que empezó a tener un «estrecho» vínculo y a «ganarse su confianza».

El acusado, según la sentencia condenatoria, fue contratado en la empresa familiar de su pareja y aprovechaba que ella y su hermana «estaban muy unidas, para pasar más tiempo junto a la menor, lo que se vio favorecido por un hecho que afectó particularmente a la preadolescente, cual fue el fallecimiento de un amigo, compañero de clase, a raíz de lo cual aquélla se sintió desprotegida y desubicada»; fruto además de un supuesto acoso que además sufría.

«El acusado, consciente de la superioridad que le proporcionaba que la menor contara con doce años de edad y se viera sumida en esa depresión, se sirvió de la situación para mostrarse ante la menor como fuente de ayuda, como persona de referencia a la que podía contar sus preocupaciones y expresar todo aquello que la afectaba», indica la sentencia, detallando que Manuel M.N. «entabló con la menor una relación de plena confianza propicia para poder iniciar un acercamiento físico paulatino, sucediéndose los besos, abrazos y roces con el cuerpo de la menor».

«La frecuencia de estos contactos fue creciendo con el tiempo y también en intensidad, pues pasó el acusado a realizar tocamientos en la zona genital de la menor por debajo de la ropa o de cualquier modo que fuera posible en situaciones propicias cuando se sentía a salvo de la vista o de las miradas de quienes les rodeaban», precisa el fallo judicial, agregando que cuando la víctima tenía ya 13 años, el inculpado consumó ya con ella una relación sexual completa, algo que «se fue repitiendo en el tiempo durante 2013 y en los años siguientes, cada vez con más frecuencia y en cualquier lugar de la casa si surgía la oportunidad de quedar a solas con la menor».

«La satisfacción del deseo sexual del acusado contó con el silencio de la menor, ganado a través de la ascendencia que había logrado sobre ella al erigirse en asidero y fuente de auxilio en su situación de vulnerabilidad, amén de la ventaja que proporcionaba la notable diferencia de edad y madurez», explica el tribunal, relatando cómo el inculpado «llegó a engatusarla haciéndole ver que él era el único que la quería y el que mejor la entendía».

La Audiencia expone además que incluso cuando en septiembre de 2016, contando la menor de edad con 16 años, finalizó la relación sentimental entre el acusado y la hermana de la víctima; él «continuó trabajando en el vivero de la familia y aunque con menos frecuencia, siguieron los encuentros sexuales» con la víctima, quien finalmente reveló los hechos a una profesora y la orientadora educativa del instituto en que cursaba sus estudios, ante la cual «cesó la relación laboral del acusado en la empresa familiar».

En su sentencia, la Sección Primera de la Audiencia coincide con la Fiscalía y la acusación particular ejercida en nombre de la víctima, respecto a que «la ley penal más favorable» al acusado en este caso es la 10/2022 o del «sólo sí es sí», «que estable un límite mínimo (de pena de prisión) de seis años, al contrario que la ley previa y posterior, que establecen un límite mínimo de ocho años».

La controvertida redacción inicial de dicha ley, recordémoslo, motivó más de mil reducciones de condenas por delitos sexuales, dada la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo y la máxima de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo.

El tribunal recuerda además que «la reiteradísima doctrina jurisprudencial y constitucional permite estimar como prueba suficiente para desvirtuar dicho derecho fundamental ( a la presunción de inocencia) la declaración de la víctima cuando la misma es de tal entidad que lleva de forma innegable a la convicción fundada de que su versión se ajusta a la realidad de los hechos», negados en este caso por el acusado.

Según la Audiencia, «el testimonio de la víctima, como única prueba de cargo, soporta el relato de hechos probados al resultar creíble, apoyado por otras pruebas, en detrimento de la credibilidad y verosimilitud de la declaración del acusado».

Por ello, el tribunal de la Sección Primera le condena a diez años y medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal y prevalimiento a menor de 16 años, imponiéndole además 15 años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella y la obligación de indemnizar a la víctima con 20.000 euros.