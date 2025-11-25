Condenado a diez años y medio de cárcel por violar a su cuñada menor de edad tras «engatusarla» a raíz de ser acosada y la muerte de un compañero de clase

Suscríbete a
El inculpado aprovechaba que la víctima se sentía «desprotegida y desubicada» y la agredió sexualmente hasta que ella reveló los hechos a una profesora y la orientadora educativa de su instituto

Fachada de la Audiencia de Sevilla
Fachada de la Audiencia de Sevilla EUROPA PRESS
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

La Audiencia de Sevilla ha condenado a diez años y medio de prisión a un hombre, por un delito continuado de agresión sexual cometido sobre la hermana menor de edad de su pareja sentimental, cuando la misma contaba con entre 12 y 16 años ... de edad.

