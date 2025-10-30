Condenado a 15 años tras violar a su hija menor de edad aprovechando que la madre estaba en el entierro de su bisabuela

Un total de 15 años de prisión y la retirada de la patria potestad sobre su hija es la pena que, ahora ya definitivamente, tiene que cumplir un sevillano, por un delito continuado de agresión sexual cometido sobre la misma cuando contaba con entre ... seis y 13 años de edad, con episodios de una gravedad difícil de encajar ante los cuales la víctima intentaba huir, se encerraba en su habitación o se defendía con patadas de su padre y a la vez violador.

El asunto está plasmado en una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de septiembre, que resuelve el recurso de casación de un varón identificado como Alberto V. C., contra la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA, de confirmar la pena de 15 años de cárcel impuesta a este hombre por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que le declaró autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración, prevalimiento y abuso de situación de vulnerabilidad sobre menor de 16 años, con relación a su propia hija.

En concreto, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla declaró como hechos probados que desde que la menor tenía seis años de edad hasta mediados de 2022, cuando ya contaba con 13 años, el acusado y padre de la misma, «con el propósito de satisfacer sus deseos lascivos, aprovechando la corta edad e inmadurez de su hija, prevaliéndose de su posición de padre y de la fuerza física cuando lo creía necesario y fuera de la presencia y conocimiento de la madre, llevó a cabo actos de carácter sexual con su hija menor», incluyendo relaciones sexuales completas además de otras prácticas.

El relato de hechos probados de la Sección Tercera pormenoriza diferentes episodios en los que el acusado sometió a su hija a relaciones sexuales, a las que la menor se negaba y contra las que luchaba.

En una de las situaciones narradas, fue declarado probado que cuando la menor contaba entre diez y once años de edad y estaba en el domicilio de su abuela o bisabuela y en ausencia de la madre, «encontrándose en el salón con su hija, la obligó a ver una película pornográfica y a continuación, tras animar a su dicha hija a repetir lo que había visto, la forzó a realizarle una felación, cosa que no consiguió al zafarse la niña y encerrarse en su habitación».

En otra de las ocasiones, cuando la menor contaba igualmente con once o doce años de edad y en una casa que la familia poseía y siendo el día de las exequias de su bisabuela, aprovechando el acusado que su mujer había ido al sepelio, encontrándose en el sofá con su hija y llevado del mismo propósito obsceno; la penetró si bien no por completo porque la niña «se defendía moviéndose de lado a lado y propinándole patadas cuando podía, hasta conseguir escabullirse».

La sentencia, de esta manera, detalla diversas ocasiones en las que el inculpado, «exhibiendo iguales propósitos y consciente, como en todas, de la naturaleza de lo que sin consentimiento de su hija hacía, repetía su conducta» con diferentes actos sexuales sobre su hija, a la que «era frecuente que le manifestara, para amedrentarla y someter su voluntad, que no dijera nada porque de hacerlo, le ocurriría algo y que, además, nadie la creería».

Pesa por cierto la circunstancia de que en 2003, este hombre ya había sido condenado a nueve meses de prisión por un delito de abusos sexuales, pena suspendida por tres años siempre que no volviese a delinquir en ese periodo, con remisión definitiva el 16 de febrero de 2007.

La sentencia del Supremo, en cualquier caso, aborda el recurso de casación de Alberto V.C. contra la resolución del TSJA que confirmaba ya la condena que le impuso la Audiencia de Sevilla, que incluye la retirada de la patria potestad sobre su hija víctima de estos gravísimos hechos de índole sexual.

Aunque el condenado había alegado ante el TSJA que el testimonio de la menor, como principal prueba de cargo, no resultaba a su entender «creíble ni fiable» y estaba «guiado por intereses propios» ante la supuesta negativa de su padre a una relación entre su hija y un joven, el Alto tribunal andaluz descartaba tal planteamiento.

Según el TSJA, «esta supuesta relación de intimidad pretendida por la menor no es admitida por ésta y ha sido negada tajantemente por su madre, careciendo de prueba alguna esta versión exculpatoria y no viéndose razón para recelar que la menor haya incriminado falsamente a su padre y mantenido sin fisuras el relato de las agresiones a su indemnidad y su libertad sexual llevadas a cabo por el mismo».

«No se atisban motivos de malquerencia, interés en perjudicar ilícitamente al acusado u otro móvil espurio que guíe a la menor a falsear la realidad», aseguraba el TSJA.

Y el Supremo ha rechazado igualmente las tesis del condenado, al no estimar su recurso de casación contra tal sentencia del TSJA, avalando así la condena.

Así, el Supremo respalda la «racionalidad» del pronunciamiento del TSJA, que con relación a la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia «ratificó la existencia de prueba de cargo bastante, así como la racionalidad de su valoración», en base a que la víctima «relató los hechos que se declararon probados con aportación de datos suficientes sobre los lugares y franjas temporales aproximadas, de forma coherente y sin variaciones sustanciales; la pericial que acreditaba un desgarro en los genitales de la menor» y un informe que acreditaba la existencia de trastornos psicológicos en la menor y su compatibilidad con los hechos denunciados.