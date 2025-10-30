Suscríbete a
ABC Premium

Condenado a 15 años tras violar a su hija menor de edad aprovechando que la madre estaba en el entierro de su bisabuela

Amedrentaba a la niña para que no revelase los hechos asegurándole que «nadie la creería»

Condenado por violar a una joven de 18 años que le había invitado a una fiesta en casa de sus padres aprovechando que estaba dormida

Procesados un padre y una madre de Sevilla por delitos sexuales sobre su hija de 12 años en un club de intercambio de parejas

Fachada de la Audiencia de Sevilla
Fachada de la Audiencia de Sevilla EP
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un total de 15 años de prisión y la retirada de la patria potestad sobre su hija es la pena que, ahora ya definitivamente, tiene que cumplir un sevillano, por un delito continuado de agresión sexual cometido sobre la misma cuando contaba con entre ... seis y 13 años de edad, con episodios de una gravedad difícil de encajar ante los cuales la víctima intentaba huir, se encerraba en su habitación o se defendía con patadas de su padre y a la vez violador.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app