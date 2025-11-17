Suscríbete a
ABC Premium

Concluyen tras cuatro horas las declaraciones de las tres presuntas acosadoras de Sandra

Las tres alumnas de las Irlandesas de Loreto estaban citadas este lunes en la Fiscalía después de que la semana pasada lo hicieran los padres de la víctima y responsables del colegio

La familia de Sandra pide una «sanción alta» contra el colegio, que acabaría con el concierto del centro

Una comisión de conciliación determinará la sanción al colegio de Sandra y si se le retira o no el concierto

Los padres de Sandra acudieron a la Fiscalía la semana pasada
Los padres de Sandra acudieron a la Fiscalía la semana pasada Manuel olmedo
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha vivido este lunes una nueva jornada de interrogatorios por el presunto caso de bullying de Sandra en el entorno escolar de las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba. Hoy le ha tocado el turno a las ... tres presuntas acosadoras de la niña de 14 años que el pasado mes de octubre se quitaba la vida tras precipitarse desde la azotea de su casa en la calle Rafael Laffón, ubicada junto al propio centro educativo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app