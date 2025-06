El patrimonio de la concejal del PSOE de Sevilla enchufada en la Junta creció en los años en los que estuvo en la Faffe

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla que, según un informe de la Guardia Civil, fue una de las colocadas de manera irregular por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) vio ... incrementado su patrimonio en el periodo en el que formó parte de este organismo de la Junta de Andalucía, concretamente entre 2008 y los cuatro primeros meses del año 2011. Natalia Buzón, actualmente secretaria general de los socialistas en el Distrito Cerro-Amate, adquirió durante ese tiempo una segunda vivienda en propiedad y, una vez extinguida la fundación y al pasar a desempeñar sus funciones en el SAE por subrogación (puesto que aún conserva), se hizo también con un coche. Unas compras que pudo realizar gracias a los 111.256,65 euros que acumuló como salario con este contrato.

Así consta en la declaración de bienes y derechos patrimoniales que tuvo que presentar Buzón en el registro del Ayuntamiento en junio de 2023, justo el mismo día en que tomó posesión como una de las ediles de los socialistas tras las elecciones municipales de ese año. En concreto, la concejal del PSOE reconoce que en 2009, cuando ya estaba contratada en la Faffe sin que hubiera realizado un proceso selectivo público como asegura el informe de la UCO, adquirió el cien por cien de una vivienda en suelo urbano, en situación de pleno dominio, con un valor catastral de 44.491,93 euros. Este inmueble se sumaba a otro que ya había comprado anteriormente, en concreto en 2023, en las mismas condiciones que el segundo y que tiene un valor catastral de 38.132,22 euros, según se indica en la documentación.

Son, a fecha de 17 de junio de 2023, las únicas propiedades inmobiliarias que forman parte del patrimonio de Buzón. Al margen, también se deja constancia de que dispone de un vehículo Skoda Fabia que adquirió en 2012, es decir, sólo unos meses después de dejar su puesto en la Faffe, donde fue contratada, según señala la Guardia Civil, para prestar servicios en otro organismo diferente, ya que la designación de su puesto reflejaba que haría «labores de asistencia técnica al Gabinete del Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía». Allí, advierte la investigación de la UCO, recibía un salario bruto mensual de 2.730,16 euros, además de un complemento salarial de 440,08 euros que no estaba contemplado en el convenio colectivo y que, por ende, se entiende como un extra no justificado. Finalmente, en su declaración de bienes también se hace constar un activo de 14.673,65 euros en la categoría de seguro de vida/planes de pensiones suscrito con una entidad bancaria, con la que acumula una carga de 56.000 euros.

Curiosamente, la última declaración de bienes y derechos patrimoniales que presentó Natalia Buzón está fechada el día 17 de junio de 2023, es decir, se trata de la que todos los concejales y demás cargos de libre designación del Ayuntamiento tienen la obligación de presentar cuando pasan a formar parte de la Corporación Municipal. La suya, a diferencia de la del resto de los compañeros de su partido, está presentada en tiempo y forma aunque ni siquiera la llegó a rubricar con su firma, como puede verse en el documento publicado en el portal de transparencia del Consistorio hispalense. Tampoco procedió a actualizarla tras el primer año del mandato, algo que sí hicieron durante el verano de 2024 el resto de los 30 concejales, tanto los del PSOE como de los otros tres partidos con representación en el Salón Colón (PP, Vox y Podemos-IU). De hecho, en estas semanas harán lo propio con la que corresponde al periodo 2024-2025, formalizando así la revisión anual que se exige a los capitulares.

El perfil profesional

La información sobre el patrimonio de la concejal Natalia Buzón es pública y puede consultarse en el portal de transparencia de la web del Ayuntamiento de Sevilla. En el apartado en que se encuentra, aparecen los datos relativos a los 31 ediles locales, aunque en el caso de la socialista hay algunos aspectos que no están incluidos. Por ejemplo, se trata de la única representante municipal de la que no se muestra una fotografía, algo que sí ocurre con el resto. Además, los otros 30 capitulares de los partidos que cuentan con representación en el Consistorio hispalense disponen de una página personal en la que se muestra con detalle cuál ha sido su perfil profesional en los años previos a su dedicación como cargo público. Sin embargo, este apartado de Buzón no está disponible, siendo la única que no permite acceder a su currículum.

Por el momento, y a pesar de las consultas realizadas por este periódico, no hay constancia de que esa información hubiera estado publicada durante los primeros meses del mandato y que ahora se haya borrado. La única constatación oficial es que a día de hoy no se encuentra disponible y que, cuando se pincha en el apartado dedicado a Buzón, se redirecciona a los usuarios a la página general centrada en el grupo municipal del PSOE. Las mismas fuentes municipales cuestionadas por ABC de Sevilla sobre este asunto aseguran que son los funcionarios del Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS) quienes se encargan de modificar las fotografías de los concejales, así como de publicar o retirar cualquier información de este bloque del portal de transparencia, aunque siempre a raíz de una petición oficial formulada por el partido en cuestión, en este caso el PSOE.