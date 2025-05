Se compra una casa en Sevilla de más de 100 años y al reformarla se la encuentra así: «Nos han dejado tirada la obra a días de mudarnos»

Una reforma puede ser un quebradero de cabeza. Y si no que se lo digan a la creadora de contenido Eva Evarista. Conocida por sus vídeos sobre recomencaciones de comida, libros y moda, en diciembre del año pasado compró una vivienda en ruinas para transformarla en la casa de sus sueños. Aquel vídeo se hizo viral por el mero hecho de la adquisición de un inmueble de 100 años para reformarlo, pero ahora, unos meses más tarde, parece que la cosa avanza muy lentamente y con alguna que otra modificación al respecto. Así progresa la obra.

La joven retoma el vídeo de los avances de la reforma -titánica, por cierto- señalando que se trata de un 'house tour' o un 'chapuzas tour' advirtiendo ya de entrada a sus seguidores que se viene un buen drama por delante. Para empezar, los obreros le han dejado tirada la obra a días para realizar la mudanza, y todo sin terminar tras cinco meses con los albañiles en su casa.

Eva comienza a relatar los desperfectos mientras avanza dentro de la vivienda. «Este grifo mirando para Cuenca es simplemente un adelanto de lo que os voy a enseñar, esto es anecdótico». «Por aquí tenemos unas columnas bailongas, curvilíneas y elocuentes, suelo de cemento pulido sin pulir, pequeños detalles sin rematar, una puerta que nos iban a hacer sin hacer, todo esto lo dejaron lleno de escombros, lo tuvimos que recoger entre mi madre, Ale y yo y contratar un camión que se lo llevara todo».

«Se pidió reforzar la escalera que ya había y este ha sido el acabado» señala mientras muestra cemento a la vista. «¿Vosotros qué haríais si estáis pintando una pared y os encontráis unos azulejos por el camino? Pues por supuesto no pintarlo, dejar el hueco». Tras esto muestra unas ventanas que según explica Eva se las instalaron al revés pero ya están bien, sin embargo, no se quedan fijas porque les falta la sujeción para que se puedan quedar abiertas, que nadie sabe dónde está.

«Buenos acabados por todas partes», mientras señala suelos con manchas de cemento y rodapiés llenos de mezcla. «Las humedades se prometió resolverlas, se han pagado pero bueno aquí tenemos una pequeña planta, un champiñón». «Cualquier cosa que se haya podido hacer al revés, se ha hecho al revés» y la joven enseña un grifo de agua caliente para el otro lado y con poca presión.

La tiktokera resalta que «lo peor es lo que no se ve» en relación a la fontanería que va toda por dentro. «Está mal instalada y seguramente hay que picar todo este baño, que supuestamente estaba ya terminado para solucionarlo todo, una alegría». «Bueno ya para los entendidos en fontanería, tú ves por aquí una llave de paso o algún bote sifónico en este baño, no, porque no lo hay», sonríe la joven de forma irónica.

«Lo único bonito de esta casa ahora mismo», mientras señala un frigorífico. «Que por cierto me escribieron pero han desaparecido, otros que nos han dejado tirados, no puedo más». «Y es que son muchísimas cosas más, imagínate en el momento en el que te dicen que ya no vamos a ir más porque ya no nos renta». La cara de la joven es un poema al final que pregunta a sus seguidores qué opinan del tema. Esperemos que todo salga bien finalmente y podamos ver el proceso completo.

