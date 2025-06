Se compra una casa de 100 años en Sevilla y los obreros se la destrozan: «La pared tiene champiñones»

Comprar una casa antigua que necesita reforma puede ser una fuente constante de problemas. Quien lo ha vivido sabe que los plazos no se cumplen, los presupuestos se disparan y aparecen fallos que no estaban a la vista. Eva Evarista, creadora de contenido conocida por sus recomendaciones de comida, libros y moda, es una de esas personas que lo ha sufrido.

En diciembre del año pasado compró en Sevilla una casa con cien años de antigüedad, completamente en ruinas, con la intención de reformarla desde cero. Pero lo que parecía un proyecto ilusionante se torció pronto; los obreros que contrató la dejaron tirada a mitad de obra y, en solo un mes, tuvo que buscar nuevos albañiles, fontaneros y pulidores para intentar arreglar el desastre.

Así está siendo la reforma de una casa de 100 años en Sevilla

«Hace un mes que nos dejaron tirada la obra a medias. Mañana nos mudamos y os voy a enseñar cómo va la casa y qué hemos conseguido arreglar en este mes con nuevos albañiles y nuevo todo. O sea, ha sido un mes horrible«, comenzó explicando esta influencer a través de su cuenta de TikTok (@evaevarista). Ahondando más en la reforma, fue diciendo que »las columnas siguen siendo curvilíneas, elocuentes, bailongas...; eso no se ha podido arreglar. No hay muy buena luz, pero el suelo ya está terminado, ya está brillante, ya está pulido. Contratamos a un pulidor que, literalmente, terminó ayer. Nos dijo que, lo que es la base del suelo, estaba muy mal aplicada. Bueno, no ha quedado el mejor resultado porque el suelo no estaba bien puesto, pero al menos ya está brillante, terminadito. El principal problema es que el suelo no está bien nivelado; o sea, está onduladito. Para que nos recuerde a Málaga, ¿no? A nuestra tierra; al mar y esas cosas«.

#reforma #reformadecasa #housetour #obra #obrasereformas #casa #baño #cocina ♬ sonido original - evarista @evaevarista así va la reforma después de que nos la dejaran tirada a medias y tuviésemos que contratar a nuevos albañiles, fontaneros y pulidores en 1 messss🥲 ha sido un mes de mucho agobio, nervios y estrés pero al menos hemos conseguido que queden arregladas las cosas más importantes como la fontanería que era lo peeeeor💀 eeeen fin like para parte 2 que no me cabía en un solo vídeo todo😗💕 #sevilla

Mostrando una humedad, Eva preguntó irónicamente: «¿Os gusta el mapamundi que ha salido en la pared? Esto es Oceanía, por ejemplo. Ni que decir tiene que en este mes no ha dado tiempo ni siquiera a arreglar lo que son las paredes, la pintura de las paredes. Eso ya lo tendremos que hacer cuando vivamos aquí«. Por otra parte, en cuanto a las cosas que se han hecho en los baños, recalcó que »se tuvo que levantar todo el suelo de la ducha, con un montón de baldosas desperdiciadas, para impermeabilizar porque, sorpresa, los anteriores obreros no habían impermeabilizado«. Siguiendo por este habitáculo, señaló »un váter esquinero, ¿lo habéis visto alguna vez? Claro, como nos dejaron tirada la obra a medias, por supuesto no hubo limpieza final de obra. Entonces, tenemos estos pequeños detalles por aquí, que tendremos que darle con algún producto especial o lo que sea«. Además, »otra cosa que se ha hecho es subir la altura de la ducha porque nos la habían dejado como si fuéramos gnomos«.

La zona de la cocina «ya está más o menos terminada. Ya tenemos puesta la encimera de acero y me encanta, la verdad, cómo queda. Ya nos han puesto el lavavajillas, que hubo que picar ahí muchísimo. Porque toda la fontanería de la casa estaba literalmente mal. El agua caliente pasaba por donde tenía que pasar el agua fría y viceversa. O sea, de fontanería se han tenido que hacer un montón de cosas. Los fontaneros también han instalado este grifo, que queda muy bien. Bueno, y por este lado de la cocina todavía no hay nada. Aquí irán los fuegos y la encimera que estamos montando«.

En otro lado de la casa, Eva quiso enseñar «la cagada máxima que hicieron los otros albañiles. Tuvieron la maravillosa idea de, como no habían calculado bien para meter la ventana de vitroblock, los recortamos. Y los vitroblock no se deben cortar bajo ningún concepto. La cogieron con sus manos sucias, la metieron aquí y, ¿qué pasa? Que ahora se han quedado dentro del cristal todas las huellitas. Eso ya no tiene arreglo. Y el grifito ya v el agua para abajo; y la lavadora, puesta, solo falta fabricar algún tipo de puerta«.

Por último, y antes de dar paso a la segunda parte de su 'house tour', la influencer preguntó: ¿Os acordáis de que esta pared era la más problemática y, literalmente, había ya champiñones porque no se le iba la humedad? Pues nada...«

