Compara la Semana Santa de Sevilla con la de Madrid y las reacciones son radicales: «Las comparaciones ofenden»

Las comparaciones son odiosas y si no que se lo digan a los 'influencers' que tratan de encontrar las diferencias o los parecidos entre ciudades respecto a eventos de todo tipo para aportar su visión al respecto y también abrir temas de debate a sus seguidores. En este caso, la pugna se sitúa entre la Semana Santa sevillana y la madrileña, que poco tienen que ver entre sí, pero que bien sirve para sumar múltiples reacciones en Tiktok.

La polémica está servida en tanto que se quiere mostrar ambas celebraciones desde un punto de vista materialista, desde fuera del propio significado del evento en sí. Es decir, el autor se centra en diversos aspectos como la estética, el paso por la Carrera Oficial o la vestimenta del público asistente, entre otros. Al menos, no se desfigura el motivo más puro de la celebración cofrade.

Para empezar, se centra en la vestimenta, como ya nombramos. En Madrid «nadie va trajeado, es decir nadie se viste de chaqueta y corbata»; sin embargo en Sevilla el traje de chaqueta y corbata es casi obligatorio para los hombres. «Como véis, todo el mundo va de chaqueta y corbata», señala Javi Hierro refiriéndose a la capital hispalense.

Otra particularidad es el ambiente, indica Hierro. «En Madrid hay gentecilla, pero porque es domingo, pero hay bastante espacio y se puede andar perfectamente». En cambio en Sevilla «hay bulla por todos lados y hay que venir 'preparao', es lo que hay», comenta. «En Sevilla las procesiones te acorralan», refiriéndose a las vallas que se colocan en los cruces de calles.

Luego señala la estética. «Los pasos madrileños son un poco más ligeros», como la Borriquita que pone de ejemplo, que dice que «no es tan rococó». De vuelta en Sevilla, «los pasos los llevan costaleros, dependiendo de si es más grande o menos grande lo llevan más o menos costaleros, pero aquí no van con ruedas, el peso a la espalda».

Las bandas de música es otro aspecto a tratar. En Madrid «suenan con estilo más castellano», mientras que en Sevilla son «marchas procesionales con bandas de cornetas y tambores y sobre todo las saetas que cantan de vez en cuando desde los balcones que lo hacen único», resalta.

De vuelta a Madrid, «no existe la Carrera Oficial, lo más parecido es la Puerta del Sol por donde está pactado que pasen muchas de las procesiones, pero no hay palcos...». En Sevilla la Carrera Oficial es única y es por donde discurren todas las hermandades camino de la Catedral. No debería haber comparación alguna. «Hay familias que lo pagan todos los años y es una cosa que se va heredando de generación en generación», señala Hierro.

Las reacciones no se han hecho esperar en relación a este vídeo, que finalmente el autor pregunta cuál es la elegida. Algunos apuestan por la de la capital hispalense: «Todas las procesiones tienen su esencia, pero Sevilla es lo más grande», dice oscarapariciodeag. «Hay que discutir cual sería la segunda ... (posiblemente sea la de Madrid)...la primera fue,es y será siempre la de Sevilla», comenta Dancarrod. 24gaviii dice: «No hagas eso hombre, vende Madrid y que se vayan allí a la SS, que nos dejen a los sevillanos tranquilos». No obstante, otros defienden Madrid: «Madrid que es para todos no para los que tienen dinero para un palco», comenta Domingo González Ari. O monipeny70: «Siempre voy a sevilla y este año Madrid. Me gustaron mucho. Si son mas sobrias y la gente no toda va arreglada. Que no hay gente. Discrepo. He alucinado. Todo petado. Y las iglesias abiertas».