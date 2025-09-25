Los Compadres: «Mi mujer es la IA 5.0»

Tras el parón veraniego, Rafi y Fali, 'Los Compadres' han vuelto a reencontrarse en su rincón favorito de Sevilla, los veladores del Bar EME en la Puerta Osario, donde debaten sobre redes sociales, el uso de la inteligencia artificial en la vida diaria, la actividad de los políticos o la influencia de los youtubers y streamers en los más jóvenes.

Con todo ello abren temporada con un nuevo episodio de 'Eso es asín', la viñeta audiovisual que cada mes llega a ABC de Sevilla para abrir el debate, desde el punto de vista más canalla marca de la casa de 'Los Compadres', sobre estos temas de actualidad.

De fútbol mejor no hablan, lo dejan para el final de temporada. Como dicen Los Compadres, si lo dice el ABC, 'Eso es asín'. Y tú, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Rafi y Fali? Déjanos tus comentarios.