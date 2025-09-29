Comienzan las obras del Centro de Proceso de Datos en el solar del Palanque en la Cartuja

Las máquinas ya han entrado en la parcela que acogerá el Centro de Proceso de Datos de la Junta

Un mes después de que un incendio dejara en evidencia el estado de abandono de la parcela de la Cartuja que durante la Expo del 92 albergase el emblemático Palenque, ya han llegado las máquinas a este solar que acogerá el futuro Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Junta de Andalucía. Las obras para su construcción debían haber empezado en enero de este año y aunque desde hace meses se instaló el cartel anunciador de los trabajos, ahora es cuando ha empezado el movimiento en dicho espacio, con una excavadora removiendo el suelo.

La Junta de Andalucía invertirá 30,5 millones de euros en la construcción y dotación del Centro de Proceso de Datos, una infraestructura básica para la gestión de información, la seguridad, la capacidad y la velocidad en los procedimientos digitales.

El presupuesto incluye la ingeniería, la dirección de obra y la construcción, pero no los equipamientos, que se contratarán en la fase final para contar con la última tecnología. El grueso de la inversión se realizará en 2025, y estaba previsto que el proyecto culminase en el primer trimestre de 2026, siempre y cuando se iniciase a principios del presente año. Fuentes de la Consejería de Presidencia han confirmado que próximamente se celebrará un acto simbólico de colocación de primera piedra con el que se dará oficialidad al comienzo de los trabajos.

Este centro contará con una sala técnica de equipos de 1.900 metros cuadrados, zonas de infraestructuras que darán soporte al centro (sistemas eléctricos, climatización y seguridad) y un centro de control y oficinas para técnicos que tengan que desarrollar sus trabajos desde el CPD. La superficie total del mismo es de 5.150 metros cuadrados, con una edificabilidad de 6.240 metros cuadrados.

Por fin, este centro será una realidad, ocupando una de las esquinas sin uso de la Cartuja. Antes de diseñarse este proyecto, el solar se había intentado vender sin éxito. Hasta ahora, la parcela presentaba un aspecto de abandono, lleno de maleza y basura y donde entraban las personas sin hogar. Esta situación fue el caldo de cultivo perfecto para que este agosto se originara un incendio que requirió la intervención de Bomberos y del que, afortunadamente, no hubo que lamentar daños.