Comienza este lunes la construcción del viaducto del metro de Sevilla sobre el trazado de la Ronda Supernorte Medirá casi 140 metros de longitud y salvará también el cauce del arroyo Tamarguillo

La Junta de Andalucía inicia este lunes los trabajos para la construcción del viaducto sobre la ronda Súpernorte (SE-20) de Sevilla en el marco de las obras del tramo norte de la línea tres del metro hispalense.

Las primeras actuaciones se centrarán en el saneo del terreno e implicarán afecciones al tráfico, como la eliminación de la rotonda existente en la SE-20 a la altura de la avenida Ingeniería, que se modificará para convertirse en una calzada de cuatro carriles (dos por sentido), ocupando así solo una parte de la glorieta y dejando el resto de espacio disponible para construir el paso superior.

Este viaducto contará con una longitud de 137 metros, dividida en seis vanos y un ancho de 11,5 metros. Esta estructura salvará no solo el tráfico de la SE- 20, sino también el actual cauce del arroyo Tamarguillo, para conectar el futuro recinto de talleres y cocheras y el ramal técnico con el trazado comercial del tramo norte de la línea tres del metro, que comienza en la primera parada en superficie en Pino Montano Norte.

La Consejería de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, ha optado por reconvertir la glorieta actual de la SE-20 con la avenida Ingeniería en una calzada única de dos carriles por sentido que se situará en la parte de la glorieta más próxima a Pino Montano.

Más maquinaria en septiembre

El resto de la glorieta quedará cortada al tráfico para poder realizar con más facilidad los trabajos de construcción de esta estructura, que han comenzado con los saneos del terreno pero que avanzarán en septiembre con la llegada de maquinaria para la construcción de los pilotes en los que se apoyará el futuro viaducto.

Este nuevo avance se suma a la reciente excavación, hace unos días, de los primeros metros de túnel de este tramo norte de la línea tres en la rampa de acceso desde Pino Montano Norte, una vez que se han colocado los muros pantallas en los laterales y la losa de cubierta.

El proyecto del tramo norte de la línea tres del metro de Sevilla, promovido por la Junta de Andalucía, cuenta con una inversión prevista de más de 1.300 millones de euros cofinanciada al 50 por ciento entre la Junta como operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027 y la Administración general del Estado, que asume la mitad restante.

Las obras consisten en una doble vía, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. El tramo norte cuenta con 12 estaciones, una en superficie y 11 subterráneas.

Finalmente, el trazado del tramo norte incluye el paso por cuatro centros sanitarios, el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.