la opinión de Adriano

Comedia

La escena bien podría representarse en el corral del Coliseo

Adriano

No estamos para comedias Lope, pero que me aspen si este perro no es el del Hortelano, con el sanchista collar, buscándole las canillas a Sevilla. La escena bien podría representarse en el corral del Coliseo: quería el corregidor hacer viviendas para el llano pueblo ... y pidió al gobernador las parcelas del reino al justiprecio pagadas. Mas viendo el gobernador que eso sólo podía reportar la gracia del populacho hacia el político adversario decidió encomendar la promoción al Sepes, pues buen valido es Juan Palomo, para mayor gloria de su señorío. Ocurre, sin embargo, que los suelos siguen en barbecho y pronto, augura el trovador, se sabrá la engañifa del tal Pedro, que ni come, ni comer deja, ni está fuera ni está dentro.

