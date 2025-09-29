El colegio sevillano de la Constitución Lunar se reúne con Pedro Duque en una visita a la sede de Hispasat

El colegio público San Ignacio del Viar de dicha población de Alcalá del Río, que promueve un proyecto de Constitución Escolar Lunar por el cual visitaba el pasado mes de mayo el Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea, ubicado en Darmstadt, en ... las inmediaciones de Fráncfort (Alemania); da en octubre un nuevo paso en su andadura con una visita a la sede de Hispasat, empresa española operadora de satélites de comunicaciones.

Será el próximo 8 de octubre en las instalaciones centrales de la entidad en Arganda del Rey, en Madrid, por invitación expresa de la empresa, incluyendo la visita un encuentro con el astronauta, ingeniero aeroespacial y ex ministro de ciencia, innovación y universidades Pedro Duque.

La visita comprende además un recorrido por las instalaciones de Hispasat, así como demostraciones prácticas de las utilidades y servicios de la comunicación vía satélite.

El profesor Herminio Rodríguez Pozo, coordinador del proyecto de la Constitución Escolar Lunar, ha informado a este periódico de que la representación del colegio estará compuesta por 46 personas. Al detalle, una treintena de alumnos, tres profesores y el resto familiares de los menores para acompañarles en este viaje.

La visita a las instalaciones de Hispasat, de unas dos horas de duración, contempla así un encuentro y charla con Pedro Duque, marco en el que el alumnado de este centro presentará al astronauta y ex ministro de ciencia su proyecto de Constitución Escolar Lunar y le entregará un parche distintivo del proyecto, además de interrogarle sobre diferentes aspectos sobre la nueva era de la exploración espacial.

Además, la idea de la representación del colegio es plantear ante Pedro Duque su próximo reto, porque la agencia de Estados Unidos para la Aeronáutica y el Espacio, la NASA, a través de su ingeniero español Carlos García-Galán, con altas responsabilidades en el programa Artemis de viajes a la luna, ha invitado al colegio público San Ignacio del Viar para que sus alumnos visiten el famoso centro espacial de Cabo Cañaveral, ubicado en Florida y principal enclave de las actividades espaciales de Estados Unidos.

La idea es que dicho viaje sea cursado en marzo de 2026, para que siete alumnos de Educación Primaria de este colegio «vivan de primera mano todo lo concerniente a la próxima misión a la luna de la NASA, Artemis II, prevista para el año que viene», según el profesor Herminio Rodríguez, que ha destacado que el proyecto de viaje cuenta con el apoyo institucional de la NASA y de la Agregaduría de Educación del Consulado de España en Miami, así como el patrocinio de la aerolínea Air Europa y de la Red de Escuelas Académicas de EEUU.

Por eso, según este docente, «el respaldo de Pedro Duque como un referente del mundo de la ciencia y el espacio en nuestro país, sin lugar a duda supone un estímulo para conseguir el sueño de un colegio, estar en la NASA en un año muy especial», por el lanzamiento de la misión Artemis II, destinada a sobrevolar la luna con cuatro astronautas a bordo.

Todo un nuevo paso adelante, de este colegio cuya comunidad promueve la citada propuesta de «constitución escolar lunar», recogiendo el testigo de la expedición de alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen, de la pedanía de Torre de la Reina, perteneciente a Guillena, que visitó en julio de 2023 las instalaciones de la NASA en Houston (Estados Unidos), con la participación de Herminio Rodríguez como entonces docente de dicho centro.