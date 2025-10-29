Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva
Última hora
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

Reconocido un médico de familia de Alcalá tras más de 20 años de especialidad

El Colegio Médicos de Sevilla ha distinguido la labor de José Manuel Araújo por su excelencia

Homenaje del Colegio de Médicos de Toledo a quienes contribuyen a hacer más grande la Medicina

José Manuel Araújo recibiendo el premio de Hijo Adoptivo de Morón
José Manuel Araújo recibiendo el premio de Hijo Adoptivo de Morón ags sevilla

S. L

Sevilla

El Colegio de Médicos de Sevilla ha reconocido como 'Médico Ilustre', en la modalidad de Medicina Familiar y Comunitaria, a José Manuel Araújo Sanabria, facultativo del Área Sanitaria Sur de Sevilla. El premio reconoce la trayectoria de los profesionales por su «implicación en ... la búsqueda de la excelencia profesional y la calidad humana de la asistencia».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app