Reconocido un médico de familia de Alcalá tras más de 20 años de especialidad

En una nota de prensa remitida por la Junta de Andalucía, han destacado que Araújo es médico del centro de salud 'San Francisco de Morón de la Frontera, donde ejerce su profesión desde el año 2004, esto es, más de 20 años. Ese mismo año, el ayuntamiento de esta localidad sevillana le reconocía como 'Hijo Adoptivo' durante un acto institucional celebrado en el Día de Andalucía.
Este médico alcalareño lleva más de dos décadas desarrollando su trabajo desde una especialidad, la de Medicina Familiar y Comunitaria. La Junta ha subrayado su «vocación profesional, sumando a su alta cualificación y capacitación como facultativo, su interés por el paciente, su enfermedad y su familia». «La cercanía, la empatía y el respeto se agradecen de cualquier médico, pero si es tu médico de cabecera, que te atiende en tus diferentes etapas de la vida, más todavía», ha indicado en ese mismo sentido Araújo.
Araújo ha agradecido el reconocimiento y lo ha compartido con su familia, compañeros y pacientes. El Área Sanitaria Sur de Sevilla suma, por segundo año consecutivo, a uno de sus médicos entre los distinguidos como 'Médico Ilustre en Atención Familiar y Comunitaria'. El pasado año se concedió a la médica Rosario Jiménez, integrante del Dispositivo de Urgencias Movilizables de Atención Primaria.
