El Colegio CEU de Sevilla busca profesores para este curso: estas son las vacantes y los requisitos

El Colegio CEU San Pablo de Sevilla forma parte del Grupo Educativo CEU, una institución con más de 80 años de trayectoria en la enseñanza en España. El centro hispalense ofrece educación desde Infantil hasta Bachillerato, además de estudios universitarios y programas de posgrado. En todas sus etapas educativas combina formación académica con desarrollo de competencias prácticas, preparando a los estudiantes para continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral.

Con el inicio del nuevo curso 2025-26, el Colegio CEU de Sevilla ha publicado en su portal de empleo varias ofertas de trabajo para profesores. Las vacantes incluyen los requisitos específicos para cada puesto y están dirigidas a profesionales interesados en incorporarse al equipo docente del centro, tanto en niveles de enseñanza básica como en la universidad.

Vacantes disponibles en el CEU de Sevilla y requisitos

Para inscribirse en las ofertas de empleo del CEU de Sevilla es necesario darse de alta en su portal de empleo y seleccionar la vacante que sea de interés. A nivel nacional, el grupo CEU ofrece más de cien puestos de trabajo en distintos centros, mientras que en Sevilla se han publicado actualmente once ofertas para docentes.

Ofertas de empleo del Colegio CEU de Sevilla para profesores

Bolsa docentes Escuela Politécnica Superior | Requisitos: Grado o Licenciatura en el área correspondiente, título de Doctor en disciplinas afines a las materias impartidas, nivel alto de inglés (mínimo B2).

Docente de Educación infantil con inglés C1 | Requisitos: Grado en Infantil, experiencia docente en infantil impartiendo en inglés, C1 de inglés certificado.

Profesor Eso/Bachillerato | Requisitos: Licenciatura/Grado en Traducción e Interpretación, Filología inglesa o similar; Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) o Máster en Formación del Profesorado con especialidad en el área a impartir (solo en el caso de ESO/Bachillerato); experiencia docente previa y nivel C1 de inglés acreditado.

Docentes Master Diplomacia y Relaciones internacionales | Requisitos: Grado o Licenciatura en áreas afines (Ciencias Políticas, Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Historia, Comunicación o equivalentes), título de Doctor en el área correspondiente a la asignatura a impartir y nivel alto de inglés (mínimo B2).

Profesor Universitario Doctor – Área de Empresa | Requisitos: Grado o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Economía o titulaciones afines; título de Doctor en el área de Empresa, Economía o campos afines; experiencia docente universitaria en materias de gestión empresarial, organización y administración de empresas; y participación en proyectos de investigación, congresos, publicaciones científicas y actividades de transferencia del conocimiento.

Profesor de Derecho Romano | Requisitos: Grado o Licenciatura en Derecho; título de Doctor en Derecho; experiencia docente universitaria en materias de Derecho Romano y/o Expresión Jurídica; y participación en proyectos de investigación, congresos, publicaciones científicas o actividades de transferencia del conocimiento en el ámbito jurídico.

Docente FP Ciclos de Informática | Requisitos: Imprescindible tener el MAES; Grado/Licenciado en Ingeniería informática, telecomunicaciones, computadores, Sistemas de Información...; y experiencia profesional en el sector.

Título de publicación de puesto Docente FP Automatización y Robótica Industrial | Requisitos: Imprescindible tener el MAES; Grado en Ingeniería Electromecánica, Electrónica Industrial, Electrónica Industrial y Automática, Electrónica, Robótica y Mecatrónica; y experiencia profesional en el sector.

Docente Universitario de Derecho Constitucional | Requisitos: Grado o Licenciatura en Derecho; título de Doctor en Derecho, especialmente con línea de investigación en Derecho Constitucional o áreas afines; experiencia docente universitaria en el área de Derecho Constitucional; y participación en proyectos de investigación jurídica, congresos, publicaciones científicas o actividades de transferencia del conocimiento.

Profesor nativo de inglés | Requisitos: Grado en Educación Infantil o Primaria (es obligatorio haberlo cursado o convalidado en España), conocimiento de los exámenes de Cambridge y nivel alto de inglés.

Docente universitario - Doctor en fisioterapia | Requisitos: Doctorado en Fisioterapia o en áreas relacionadas con las Ciencias de la Salud, titulación de Grado o Diplomatura en Fisioterapia, experiencia docente universitaria en el área de Fisioterapia y experiencia demostrable en gestión académica (coordinación de titulaciones, dirección de departamento, elaboración de planes de estudio, etc.).

Además, también se especifican dos vacantes para el puesto de conserje, para el cual se precisa una formación profesional de grado medio o superior. Además, se valorará un nivel alto de inglés y experiencia previa en funciones de conserjería y/o portería de centros escolares o similar.

