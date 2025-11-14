Un coche sale ardiendo en el Puente del Centenario de Sevilla

Un coche ha salido ardiendo este viernes en el Puente del Centenario de Sevilla, sin que de momento trascienda mayor información acerca de este suceso que ocurre en una jornada marcada de nuevo por el paso de la borrasca 'Claudia', que ha obligado ... al Ayuntamiento de Sevilla a pasar a una fase de emergencia de nivel 1 tras las horas marcadas por el temporal y no menos rachas de viento.

Pese a las lluvias constantes, este turismo ha comenzado a arder en plena calzada en este reconocido puente hispalense a una hora marcada por la salida de numerosos trabajadores en el inicio del fin de semana. El coche iba dirección Cádiz y cerca de él se encontraba un hombre, presumiblemente su conductor, que se encontraba cerca del automóvil, que ha centrado la atención de todos los conductores allí presentes.

Según relatan testigos, tanto Bomberos como Policía Local han acudido al lugar de los hechos, teniendo en cuenta las grandes dificultades que entraña poder llegar a este turismo en una hora marcada siempre sensiblemente por el aumento del tráfico al ser hora punta. Según apuntan distintas fuentes a ABC, el punto exacto del incendio es a la altura de la salida del Centro Comercial Lagoh.

Trasladan asimismo fuentes de Emergencias a este periódico por otro lado que no hay constancia de heridos y la atención se centra desde que se tuvo notificación oficial del siniestro, en torno a las 15.30 en base a los primeros avisos, en sofocar primero el automóvil, que ha dejado visibles columnas de humo a su paso, y posteriormente devolver la normalidad al tráfico en una zona tan atestada de coches en una jornada muy compleja para quienes velan por la seguridad de los ciudadanos a causa de la borrasca 'Claudia'.