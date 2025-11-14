Suscríbete a
Un coche sale ardiendo en el Puente del Centenario de Sevilla

El automóvil se encuentra a un lado de este puente en plena fase de emergencias y las llamas son considerables

El coche incendiado este viernes en el puente sevillano
El coche incendiado este viernes en el puente sevillano ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Un coche ha salido ardiendo este viernes en el Puente del Centenario de Sevilla, sin que de momento trascienda mayor información acerca de este suceso que ocurre en una jornada marcada de nuevo por el paso de la borrasca 'Claudia', que ha obligado ... al Ayuntamiento de Sevilla a pasar a una fase de emergencia de nivel 1 tras las horas marcadas por el temporal y no menos rachas de viento.

