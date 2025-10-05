Cuánto cobra un empleado de Disneyland París: estos son los sueldos para las vacantes que se van a elegir en Sevilla

El próximo martes 14 de octubre, el equipo de reclutamiento de Disneyland París llegará a Sevilla, concretamente al Hotel Meliá Lebreros (C. Luis de Morales, 2), para celebrar un casting de entrevistas de trabajo. Durante esa jornada, los aspirantes podrán optar a distintos puestos dentro de los parques, hoteles y el área de ocio Disney Village, con diversos perfiles.

Perfiles que se buscarán en Sevilla para trabajar en Disneyland Camareros y camareras

Cocineros y cocineras

Barman y barmaid

Personal de restauración

Agentes de recepción y de taquilla

Uno de los aspectos más atractivos del proceso de selección es que algunos participantes podrán recibir una oferta de contrato el mismo día de la entrevista. Por otra parte, cabe destacar que estas ofertas laborales contemplan contratos temporales de 35 horas semanales, con una duración de entre 2 y 8 meses dentro del periodo comprendido entre marzo y octubre de 2026, siendo obligatoria la disponibilidad durante julio y agosto, los meses de mayor afluencia de visitantes. Además, para quienes busquen una mayor estabilidad, el programa de contratación incluye la posibilidad de acceder a contratos indefinidos a partir de diciembre de 2025.

Estos son los sueldos para los puestos de trabajo que Disneyland París busca cubrir en Sevilla

En cuanto a las condiciones salariales, los empleados de Disneyland París señalan en plataformas como Glassdoor que los sueldos no destacan por ser elevados, especialmente si se tiene en cuenta el alto coste de vida en la capital francesa. ﻿

Sueldos para las vacantes en Disneyland París que se van a elegir en Sevilla Camareros y camareras: entre 23.000 y 25.000 euros anuales

Cocineros y cocineras: entre 15.000 y 17.000 euros anuales

Barman y barmaid: entre 18.000 y 20.000 euros anuales.

Personal de restauración: entre 16.000 y 19.000 euros anuales.

Agentes de recepción y de taquilla: entre 18.000 y 19.000 euros anuales.

Por otro lado, muchos trabajadores valoran positivamente otros aspectos del empleo, como el ambiente de compañerismo, la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la empresa y la formación continua que ofrece el grupo Disney. Además del salario base, la compañía compensa con ventajas adicionales muy apreciadas por su personal, entre ellas el reembolso del 80% de los gastos de transporte y el acceso gratuito a los parques temáticos.

Imagen de una cocinera de Disneyland París; este es uno de los puestos que se oferta en el proceso de selección que se llevará a cabo en Sevilla Facebook / Disneyland París

Estas prestaciones, junto con el espíritu de equipo y la experiencia de trabajar en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Europa, hacen que muchos empleados consideren que la vivencia profesional merece la pena, a pesar de los horarios variables y las jornadas intensas durante las temporadas de mayor afluencia.