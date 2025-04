Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas.sevilla@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Hace unos días publicó ABC un artículo, creo recordar que de un lector de Sevilla, que clamaba al cielo por la desvergüenza y el cinismo más absoluto del desgobierno del señor Sánchez, exigiendo al PP que no negocie con Vox nada en absoluto, cuando ellos tienen patente de corso para no ya negociar, sino gobernar con todos aquellos que se quieren cargar la nación española, tal y como actualmente la conocemos. La repanocha. Abundo en este escandaloso asunto al comprobar que el amigo Putin, del mismo modo dictatorial, ha montado en cólera y amenazado al resto del mundo con utilizar, en la guerra de Ucrania, armas nucleares si envían tropas en ayuda de este sacrificado país. Sin embargo, él, ejerciendo de zar de Todas las Rusias, no tiene empacho en admitir tropas regulares norcoreanas, sin permitir críticas de ninguna clase de una Europa que calla, con lo cual otorga. Ahora se da la circunstancia de que las valientes tropas ucranianas han capturado varios soldados chinos y el gigante asiático se desmarca del asunto argumentando el que pueda tratarse de mercenarios, en ningún caso de fuerzas regulares de aquella nación. Dentro de lo delicado de la situación, estimo modestamente que en esta y en otras ocasiones a la UE le está faltando firmeza y determinación, y así nos luce el pelo. Claro que con socios tan ambiguos como España, con ministros que abogan por la salida de nuestro país de la OTAN, no es de extrañar que a falta de una política unitaria y sin fisuras, antes de actuar se tienten la ropa.

Joaquín Gómara LOGROÑO (LA RIOJA)

Infancia digital

La educación empieza en la infancia y, como bien se recoge en una reciente Tercera de ABC, el intervencionismo regulatorio, como limitar un posible maluso de soportes digitales, debe ser tenido en consideración. Interesante la última referencia en el artículo a Joaquín Costa quien, en su afán regeneracionista, recomendaba a finales del siglo XIX, «más desgarro de pantalones» que conllevaría un «ahorro en medicinas». Entonces no había móviles, pero Costa seguro que apoyaría una necesaria regulación del excesivo uso de pantallas, más al conocer dos patologías médicas que ya están ahí, como son la detección de más miopía a edades más tempranas y el síndrome del cuello del lector de texto, antesala de generaciones de cheposos y adictos a los calmantes.

Luis María Orte Madrid