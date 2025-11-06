Los cines del centro comercial Zona Este de Sevilla cerrarán el 13 de noviembre

La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los trabajadores del Cine Zona Este de Sevilla ha concluido este jueves con un acuerdo que ha permitido «actualizar los salarios» y asegura 25 días por año trabajado para 16 de los 18 ... trabajadores que forman parte de la empresa.

Según fuentes de la propiedad, el jueves 13 de noviembre será el último día de proyecciones del cine. El cierre definitivo del cine ubicado en Sevilla Este se ha producido por «causas económicas acreditadas» tras casi 20 años de servicio y Sevilla pierde otro espacio en el que poder disfrutar del séptimo arte, como ocurriera con otros cines más tradicionales.

Según una nota de prensa remitida por el sindicato CCOO a Europa Press, el acuerdo recoge un incremento salarial medio del 40%, tras actualizar el convenio estatal de exhibición cinematográfica y la actualización de las tablas salariales conforme al IPC. La indemnización de 25 días por año trabajado supone «una mejora» sobre la propuesta inicial de la empresa de 20 días, establecen dichas fuentes sindicales.

En esta línea, el sindicado ha reclamado las «cantidades adeudadas» desde septiembre de 2024, un hecho que «garantiza que la plantilla cobre los atrasos derivados de la actualización salarial».

Por su parte, el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Sevilla, Javier Cortés, ha destacado el papel sindical, necesario para «cambiar la vida de las personas» y ha señalado que la negociación ha permitido que los trabajadores cuente con «salarios con mayor poder adquisitivo y superiores al salario mínimo».

En esta línea, Cortés ha destacado la «disposición positiva» de la empresa responsable, Gestión de Inmuebles y Solares (Geinsol). «Con este acuerdo, la plantilla del Cine Zona Este afronta el final de su actividad con una indemnización justa y el reconocimiento de sus derechos laborales, después de décadas de trabajo sosteniendo un referente cultural de la ciudad«, ha subrayado.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes el estudio detalle presentado por la empresa propietaria del inmueble. Según fuentes del Consistorio, no se recoge el nuevo proyecto aunque se confirma «que seguirá siendo de uso terciario».