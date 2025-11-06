Suscríbete a
ABC Premium

Los cines del centro comercial Zona Este de Sevilla cerrarán el 13 de noviembre

Las instalaciones que acogían comercios y los citados cines pasarán a ser un hotel

Ir al cine más barato será posible estos días: entradas por 3,50 euros en todas las películas

Cabecera del centro de ocio Zona Este
Cabecera del centro de ocio Zona Este europa press

S. L

Sevilla

La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los trabajadores del Cine Zona Este de Sevilla ha concluido este jueves con un acuerdo que ha permitido «actualizar los salarios» y asegura 25 días por año trabajado para 16 de los 18 ... trabajadores que forman parte de la empresa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app