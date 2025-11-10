El cine más barato de Sevilla confirma su fecha de cierre tras 22 años: «Es una gran pérdida»

Desde que se abriera este centro comercial en la zona de Sevilla Este, en 2003, el panorama socioeconómico ha cambiado bastante. La inflación ha hecho de las suyas y al contrario que en países como Argentina, la subida de los precios no ha ido ... acompañada de una subida en los salarios. Debido a esto, la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) concluyó con un acuerdo para «actualizar los salarios», con 25 días por año trabajado asegurado para 16 de los 18 trabajadores de la empresa.

El cierre del cine de este centro comercial ha sido propuesto para el día 13 de noviembre de este mismo año. Con esta fecha Sevilla pierde una de las localizaciones para poder disfrutar de los estrenos cinematográficos sin necesidad de visitar el centro de la capital andaluza. Además de perder, el cine más barato de la ciudad ya que su precio en días ordinarios era de 4,20 euros y en días festivos o en vísperas de ellos, de 5,20 euros.

#cinezona #zonaeste ♬ Goodbye My Lover - rotostreetjournal @roxio.girasol El centro comercial Zona Este de Sevilla cierra sus puertas tras 22 años. El 13 de Noviembre el cine más barato de Sevilla dejará de proyectar, y así es como se despide de los últimos usuarios 💔. Para Sevilla Este es una gran pérdida, pero peor aún es ver cómo 22 años de historia de este barrio se van a convertir en un hotel. Sevilla... #sevilla

Mensaje de despedida

Para poner fin a esta larga etapa en Sevilla Este, el centro comercial manda un mensaje en su última proyección. Tras finalizar con la película de forma habitual, se comenzó con un montaje de varias escenas de diferentes películas diciendo adiós. Personajes como Woody de 'Toy Story', Jack Sparrow de 'Piratas del Caribe' o los hobbits despidiéndose de Frodo en 'El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey' protagonizan esta secuencia con la que el cine se despide de su público.

Para terminar esta conmovedora despedida, el cien manda un mensaje al final de esta. Tras la última escena de los minions diciendo adiós y cerrando una puerta, aparece un rótulo con el logotipo del centro comercial en la que dice: «por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches». Con lo que ha puesto fin a su actividad.