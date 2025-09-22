Cincuenta serenos volverán a patrullar Sevilla cada noche a partir del 1 de octubre

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado la bienvenida a los aspirantes a agentes cívicos —conocidos como «serenos»— que han comenzado su semana de formación en protocolos de actuación de cara a su incorporación el día 1 de octubre.

Al igual que en el anterior contrato, estos agentes cívicos están recibiendo formación de diferentes protocolos de actuación por parte del Cecop y Protección Civil. Como novedad, este año el personal está recibiendo una formación específica en prevención para la violencia de género por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y contra la LGTBfobia.

Finalmente serán 50 —y no 36, como estaba previsto en un inicio— los agentes cívicos los que prestarán servicio en 29 barrios de la ciudad todas las noches del año. La mayoría de contrataciones, casi 40 de ellas, se han realizado a personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia ERACIS+.

Importante ampliación del servicio

De este modo, Sanz ha explicado que «con este servicio, ampliado de 12 a 29 zonas y de 18 a 50 agentes, no sólo mejoramos la seguridad y la convivencia en nuestra ciudad, sino que la incorporación de medio centenar de serenos se convierte en una oportunidad laboral para aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, vecinos y vecinas de los barrios más vulnerables y con necesidades de transformación social».

El alcalde en el arranque de la formación de los serenos Ayuntamiento

El horario de ronda será de 23.00 a 7.00 horas los 365 días, por lo que se amplía también en una hora más las rutas de estos agentes. El contrato cubrirá 110.960 horas de servicio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de un año más de prórroga. El anterior programa de serenos contó con una financiación de 725.788 euros, mientras que la inversión del nuevo contrato asciende a 2,6 millones de euros.

Veintinueve zonas de actuación

Los serenos tienen la labor de informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables, detectar incidencias en el mobiliario urbano y dar aviso inmediato al Cecop ante cualquier emergencia. Su función no sustituye a la Policía Local, pero refuerza la seguridad ciudadana desde la prevención y la proximidad.

Las 29 zonas en las que van a ejercer su actividad son Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Vicente, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal, Santa Cruz, La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Roque, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Huerta de la Salud, El Prado, El Porvenir, Los Remedios y tres zonas de Sevilla Este (Avenida Emilio Lemos, Avenida Luis Uruñuela y Avenida de las Ciencias).

Balance positivo del año pasado

En diciembre de 2023, el Ayuntamiento puso en marcha un proyecto piloto con 18 agentes cívicos y 2 coordinadores en 12 barrios del Casco Histórico. Durante un año, estos serenos desarrollaron una labor clave en la mejora de la convivencia, el refuerzo de la seguridad y la atención de incidencias urbanas, generando casi 500 avisos al Cecop por situaciones que fueron desde incidencias en comercios o alumbrado, hasta emergencias médicas, incendios, robos y acompañamientos nocturnos a vecinos vulnerables.

La cercanía y contacto diario de los agentes cívicos con comerciantes, vecinos y turistas también permitió la mediación en conflictos, la asistencia a personas sin hogar y la protección preventiva en situaciones de riesgo.

«Dije que los serenos venían para quedarse, y así estamos cumpliendo. Los serenos han demostrado ser un recurso útil, eficaz y cercano. Su presencia incrementa la percepción de seguridad, mejora la convivencia y contribuye a que Sevilla sea una ciudad más segura y solidaria», ha concluido el primer edil.