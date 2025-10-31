Suscríbete a
ABC Premium

El cierre de Fibes obliga a suspender 'Sevilla de Boda'

El congreso estaba programado para la semana que viene en el espacio principal del recinto, que quedó inundado tras las lluvias del pasado miércoles

El Gobierno no alertó al Ayuntamiento de la tromba de agua que colapsó Sevilla

Operarios trabajan en las instalaciones de Fibes 1 tras los daños provocados por el agua
Operarios trabajan en las instalaciones de Fibes 1 tras los daños provocados por el agua VÍCTOR RODRÍGUEZ

S. L.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este viernes que «debido a los daños ocasionados por el reciente temporal» se aplaza 'Sevilla de Boda', el próximo evento que se iba a celebrar en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) del 7 al 9 de ... noviembre. La decisión llega tras la suspensión del Salón del Motor que iba a tener lugar en el recinto del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app