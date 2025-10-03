Cientos de vecinos de Sevilla Este cortan la avenida Luis Uruñuela para protestar por el tranvibús

Varios centenares de vecinos se han concentrado en la tarde de este viernes en la avenida Alcalde Luis Uruñuela, en Sevilla Este, para protestar por el tranvibús recién inaugurado y reclamar una línea de metro que acerque a los habitantes del barrio más poblado de la ciudad al Centro.

Este lunes se inauguraba el llamado tranvibús que conecta Torreblanca y Sevilla Este con Santa Justa y Nervión y, pese a ser gratuito en esta primera semana, ha provocado un gran descontento entre los usuarios. Primero porque la duración del trayecto sigue siendo larga pese a que este híbrido entre autobús y tranvía circula por un carril segregado y exclusivo. Hasta 35 minutos entre la primera parada y la última. Segundo, por el caos de tráfico que está provocando debido precisamente a que sólo el tranvibús puede pasar por el carril. Y más aún, porque, según lamenta los vecinos, este medio de transporte no puede sustituir a una conexión con una línea de metro, en concreto, la 2.

La concentración, a la que se ha ido uniendo más personas conforme que avanzaba la tarde, está vigilada por efectivos de la Policía Nacional desplazados hasta el entorno del Palacio de Congresos, que ha quedado cortado al tráfico para el paso de la manifestación.

La plataforma Sevilla Este se mueve ha respondido así a la puesta en marcha de un tranvibús que no viene a solucionar los graves problemas que este distrito sufre en materia de movilidad. En la misma convocatoria y en algunos de los carteles que exhiben y proclamas que lanzan los vecinos, lamentan que el tranvibús sea un «fracaso», dejando al barrio «colapsado» y aislado, «con hospitales a más de 30 minutos». Por todo esto, exigen que se revitalice «ya», la planificación de la línea 2 del subterráneo sevillano.