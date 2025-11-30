Suscríbete a
El 70 por ciento de los policías locales del dispositivo especial del derbi no acude a prestar servicio

Un total de 94 de los 135 agentes asignados a este servicio excepcional no habría asistido en el contexto del boicot de la plantilla al Plan de Navidad tras el desacuerdo en las horas extra

El boicot de la Policía Local deja bajo mínimos el plan de seguridad de la Navidad en Sevilla

El boicot de la Policía Local al Plan de Navidad suma 130 ausencias más en el turno nocturno y el matinal del domingo

Sevilla en pleno derbi marcado por la falta de policías locales
Fernando Barroso Vargas

El boicot de la plantilla de la Policía Local de Sevilla al plan de seguridad de la Jefatura del cuerpo para la Navidad, con la obligatoriedad de cumplir los turnos pese a la falta de acuerdo sobre los mismos al regir el nivel uno ... del Plan Local de Emergencias, activado por el propio alcalde, José Luis Sanz, ha calado especialmente la tarde de este domingo, señalada por el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

