Un chino que vive en Sevilla explica el motivo por el que en China no utilizan paraguas: «La piel blanca es sinónimo de estatus social»

Un joven chino ha cautivado a miles de seguidores en TikTok con su manera peculiar de contar las costumbres y curiosidades de China, todo ello con un acento andaluz que le da un toque único. Su nombre de usuario es 'Chinosevillano', y aunque de primeras puede parecer una mezcla extraña, su éxito es imparable. Con más de 203.8K seguidores, ha logrado conectar con su audiencia gracias a su estilo fresco, cercano y, sobre todo, divertido.

En uno de sus últimos vídeos, el usuario comparte una curiosidad sobre su cultura que deja a más de uno con la boca abierta: «¿Sabías que en China cuando llueve no utilizan el paraguas?», comienza con una expresión típica del sur de España: «¡Qué dices mi arma!». Este tono relajado y chispeante, que puede parecer algo ajeno a la cultura china, es precisamente lo que le ha hecho ganar tantos seguidores.

«En muchos países cuando caen dos gotas, todo el mundo se refugia o ni siquiera sale de casa», explica mientras su acento andaluz marca la diferencia, «pero en China no pasa eso». Según el influencer, la razón por la que en China no se usa el paraguas cuando llueve radica en una creencia cultural. «El agua de lluvia se considera que es limpia y pura, y se cree que es buena para la piel», menciona. De esta forma, la lluvia no se ve como algo que hay que evitar, sino como algo que puede tener beneficios para la salud.

No obstante, el video también desvela otro aspecto fascinante de la cultura china que tal vez no todos conocen: «En China sí utilizan el paraguas, pero no para la lluvia, sino para el sol», dice, sacando una sonrisa a sus seguidores. Según 'Chinosevillano', la razón detrás de esto tiene que ver con un concepto profundamente arraigado en la cultura china: «La piel blanca es símbolo de estatus social y belleza», explica. Así que, para protegerse del sol y mantener su tono de piel pálido, muchas personas en China recurren al paraguas como una especie de escudo contra los rayos solares.

Es fascinante cómo un tema tan sencillo como el uso del paraguas puede abrir una ventana a una cultura tan distinta, pero al mismo tiempo tan cercana gracias a la manera tan carismática con la que estse usuario lo cuenta. Además de su peculiar acento andaluz, el creador de contenido ha logrado que los espectadores se interesen más por la cultura china, desafiando estereotipos y acercando a todos a un mundo lleno de tradiciones fascinantes.