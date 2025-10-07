La CEU Fernando III resalta su búsqueda de «la calidad y la excelencia» en el acto de apertura del curso 2025-26

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este martes el acto de apertura del curso académico 2025-26 de la Universidad CEU Fernando III, encuentro solemne al que acudieron numerosas personalidades políticas, eclesiales, militares y de la vida pública de la ... ciudad. El acto sirvió para realizar un balance de lo realizado por este centro universitario en el último curso, mostrar el crecimiento de la institución y la relevancia que está tomando en Sevilla, así como para presentar los proyectos de futuro del centro.

José Luis Sanz fue el encargado de abrir el acto señalando que este año «celebramos no solo un curso que se inicia sino una universidad que crece con solidez». Además, el primer edil hispalense advertía que Sevilla es una ciudad con una larga tradición universitaria, y que por ello le «abre la puerta a quienes suman y enriquecen la capital del conocimiento». Tirando de datos, Sanz advertía que, con la llegada de la CEU Fernando III, Sevilla «es la cuarta en enseñanzas universitarias en España, la referente en el sur del país», destacando que esto implica que la capital se convierta en «un hervidero de creatividad y talento, y seguimos dando pasos para que lo siga siendo». Concluía el alcalde señalando que «a los estudiantes les invito a exprimir las oportunidades que se les ofrece. Al profesorado, mi agradecimiento por el esfuerzo y la ilusión que muestra, porque invertir en educación es invertir en futuro».

El rector de la CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, hizo una reflexión en su discurso sobre lo que debe ser el papel de instituciones como la que él dirige, con la meta de «buscar la máxima calidad y excelencia y reforzar nuestra condición de universidad católica, defendiendo los valores del humanismo cristiano». Esta estrategia implica afrontar unos retos en la institución que el rector cifró en varios conceptos. El primero de ellos fue el de la modernización y ampliación de las instalaciones, para lo cual desveló que la CEU Fernando III va a invertir más de 40 millones de euros, que se sumarán a los 100 que ya han gastado en el campus de Bormujos.

Además, Parejo Gamir ahondó en la necesidad de «reforzar nuestra propuesta educativa, desarrollar nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, mejorar las relaciones con el resto de universidades, iglesias y otras instituciones, permanecer a la vanguardia digital, aumentar becas y ayudas a estudiantes y profesores; y desarrollar la investigación». Todo en el marco de una institución con más de 90 años de experiencia y que imparte docencia a más de 27.000 universitarios en España.

Números en crecimiento

Culminaba el rector, antes de dar por inaugurado el curso académico 2025-26, aseverando que «tenemos una gran confianza en nosotros mismos y poderosas razones para mostrarnos esperanzados. Sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo».

La memoria del curso 2024-25 puso en números la relevancia de la CEU Fernando III en la enseñanza en Sevilla. Con un total de 400 alumnos, que se incrementan este año por la entrada en vigor de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida con sus cuatro especialidades, el centro de enseñanzas situado en Bormujos tiene a un 9% de alumnos internacionales y ha dispensado más de 200.000 euros en becas. También destaca esta memoria los acuerdos con seis convenios con universidades internacionales, la consolidación de tres grupos de investigación reconocidos y que el 70% de su profesorado es doctor.

El nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, Felipe Martínez Alcalá, impartió una lección magistral para inaugurar este curso académico con el título 'Del conocimiento a la prevención, una visión sobre el cáncer gástrico', que reveló todo lo que influye en la sintomatología, causas y tratamiento de la que es la tercera causa de muerte mas frecuente por cáncer en Andalucía.

Lorena Garrido Serrano, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, señalaba en su discurso que «tenemos un déficit de plazas, lo sabemos desde el principio», y con motivo de esto «en Sevilla hemos multiplicado por tres las oportunidades de estudiar Medicina. Multiplicar la oferta docente de nuestros universitarios es brindar más opciones a nuestros jóvenes para quedarse en Andalucía».

Cerró el acto el gran canciller y presidente de la asociación católica de propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, quien criticó el «carácter beligerante del Real Decreto 640/2021, que busca crispar en vez de unir», para acabar recordando que «en su día fue un gobierno socialista el que autorizó la universidad privada».