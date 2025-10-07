Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

La CEU Fernando III resalta su búsqueda de «la calidad y la excelencia» en el acto de apertura del curso 2025-26

El centro universitario, que este año estrena la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida con cuatro titulaciones, invertirá 40 millones en sus instalaciones

El rector de la US avisa de «atraco» con la LOSU y pide respetar las universidades públicas en su último discurso de apertura

José Luis Sanz ha estado presente en el acto inaugural del curso
José Luis Sanz ha estado presente en el acto inaugural del curso Juan Flores
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este martes el acto de apertura del curso académico 2025-26 de la Universidad CEU Fernando III, encuentro solemne al que acudieron numerosas personalidades políticas, eclesiales, militares y de la vida pública de la ... ciudad. El acto sirvió para realizar un balance de lo realizado por este centro universitario en el último curso, mostrar el crecimiento de la institución y la relevancia que está tomando en Sevilla, así como para presentar los proyectos de futuro del centro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app