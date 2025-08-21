Cervantes fue recaudador de impuestos en Huelva: «Sale de Sevilla, aproximadamente, hacia el 14 de julio de 1593»

Desde hace ya más de un siglo se sabía que Miguel de Cervantes había ejercido como recaudador de impuestos en regiones del sur de España, incluyendo el Aljarafe sevillano y las comarcas onubenses del Campo de Tejada y del Condado de Niebla, gracias al hallazgo de un documento en el Archivo de Simancas datado en 1902. Sin embargo, recientemente, el investigador Bartolomé Miranda Díaz ha descubierto nuevos documentos, fechados en 1593 y 1594, que mencionan explícitamente el nombre completo del autor del Quijote junto a su título oficial de recaudador de impuestos, y señalan las localidades onubenses de Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado como escenarios de su actividad administrativa.

Estos nuevos testimonios, en particular el fechado en 1593, permiten además situar con mayor precisión el itinerario de Cervantes, sabiendo ya con anterioridad que partió desde Sevilla para adentrarse en la provincia de Huelva. En este sentido, no es baladí la mención a la capital hispalense, pues confirma que su labor recaudatoria partía de ahí como centro administrativo y se desplegaba hacia los pueblos del entorno.

El paso de Cervantes por Sevilla cuando fue recaudador

«Hasta el año 2017 no hay ningún avance de esta investigación», señala para EFE Miranda Díaz, antes de enfatizar que «han sido nueve documentos cervantinos nuevos que han aparecido de 43 pueblos que he estado revisando». Como dato a considerar, fue en el Archivo de Sanlúcar la Mayor donde este investigador ha encontrado la mayor parte de la información.

Además, sobre la ruta que tomó Cervantes como recaudador por las provincias onubense y sevillana a mediados del siglo XVI, Miranda Díaz señala que «sale de Sevilla, aproximadamente, hacia el 14 de julio. El 19 se dice que ya ha pasado por Sanlúcar la Mayor. El 22, en Paterna del Campo. El 22, en Villalba. El 25, en La Palma...«.

Imagen vista en un ordenador de uno de los dos documentos de 1593 y 1594 que ubican con precisión a Miguel de Cervantes en las localidades onubenses de Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado EFE/José Manuel Vidal

Hablando más específicamente sobre las localidades, ambas de Huelva, sobre las que se han obtenido más información, este investigador señala que «son dos; Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado. Los dos documentos, según la investigación que se hace, ya estaban referenciados en la documentación de Simancas. Se marca la presencia de Cervantes allí y, esto, lo que hace es cerciorarlo de alguna manera. El de Paterna del Campo nos ayuda a contextualizar esa primera vuelta que Cervantes hace por las tierras del Aljarafe, el Campo de Tejada y el Condado de Niebla entre julio y agosto de 1593. Y el de Bollullos Par del Condado da una visión un poco novedosa, en el sentido de que no es un documento que certifique el paso de Cervantes por allí en la primera vuelta o en la segunda. Es decir, Cervantes ya ha pasado y lo que está haciendo el concejo es dar un poder a un vecino para que venga a Sevilla a cobrar la deuda que los comisarios tenían con el pueblo, después de que Cervantes se hubiese pasado y se hubiese llevado el trigo. Esto también es una aportación, en el sentido de que nos abre ese campo de estudio sobre el viaje, más allá de las fechas que, en principio, estaban acotadas, entre julio del año 1593 y febrero o marzo, que es cuando se tienen noticias de los últimos pueblos en los que está Miguel de Cervantes recaudando el dinero de esa comisión«.

Volviendo a hacer referencia a la provincia de Sevilla, acerca de la ruta que siguió el autor del Quijote, Miranda Díaz afirma que «las primeras comisiones que hace en Écija las recauda Cervantes de manera directa. Él se pone en una plaza, acompañado de sus escribanos, y toma nota vecino por vecino de quien se presenta ante ellos para entregar el pago, en este caso de este tributo. Sin embargo, cuando hace el viaje en el año 1593 por tierras del Aljarafe, el Condado de Niebla y el Campo de Tejada es diferente. Él va a hacer dos vueltas; una primera para negociar con los concejos y, la segunda, para recaudar. Pero, realmente, ahora no es Cervantes el que está señalando a la gente y diciéndole lo que tiene que pagar. Él ha llegado a un acuerdo con los concejos y son ellos los que eligen ahora si lo van a hacer de manera equitativa entre los vecinos, si cada uno va a pagar una parte, o quieren que los que más tienen paguen más o menos«.

Aparte, como apunte curioso, este investigador dejó constancia de que, por aquel entonces, la Corona pagaba «tarde y mal. Estamos hablando de que ha pasado más de un año desde que Miguel de Cervantes estuvo en la localidad y todavía no han cobrado lo pactado. Y, luego, por supuesto, era un precio que se estipulaba por la Corona, pero que estaba siempre por debajo del precio de mercado«.