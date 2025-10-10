Todos los centros comerciales de Sevilla que abren en el puente del 12 de octubre y sus horarios

La Junta de Andalucía decidió trasladar la festividad del 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad, al lunes siguiente, día 13, al coincidir con domingo. Con lo cual, en todas las localidades andaluzas se podrá disfrutar próximamente de un puente ... de tres días que muchas personas podrán aprovechar para descansar o, incluso, hacer alguna escapada.

Este puente abre también la posibilidad a realizar diversos planes, siendo Sevilla una ciudad en la que la oferta de ocio nunca escasea. Eso sí, si se decide pasar el tiempo en algún centro comercial, conviene tener en cuenta si estarán abiertos este próximo 12 de octubre y, en tal caso, si mantiene o no sus horarios habituales.

El Corte Inglés

Las tiendas del Corte Inglés en Sevilla dispondrán de horarios variados durante el citado puente. Por una parte, el domingo 12, las de Nervión y Plaza del Duque contarán con un horario especial de 11.00 a 21.00 horas; mientras que la de San Juan de Aznalfarache y la de Sevilla Este permanecerán cerradas. En cambio, las cuatro abrirán de 11.00 a 21.00 horas el lunes 13.

Aire Sur

Este centro comercial de Castilleja de la Cuesta permanecerá cerrado el domingo 12 de octubre, aunque sí abrirá el lunes 13, al constar como festivo de apertura. Por lo tanto, el horario sería de de 10.00 a 22.00 horas para la zona comercial, de 10.00 a 23.00 horas para la restauración, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas parala zona 'Playground', de 06.30 a 23.00 horas para el gimnasio, y de 07.00 a 22.30 horas para la gasolinera.

Nervión Plaza

Según el apartado 'Horarios' de su página web, este centro comercial abrirá todos los días del 31 de agosto al 01 de noviembre, sin que el 12 de octubre ni el 13 consten como festivos de no apertura. Eso sí, su horario comercial para el domingo sería de 12.00 a 20.00 horas, mientras que el del lunes iría de 10.00 a 22.00 horas.

Los Arcos

El domingo 12 de octubre consta como festivo el apartado 'Horarios y aperturas' de la página web de este centro comercial, por lo que la zona de moda no estaría operativa. Sí se podrá acceder a la zona de restauración y el cine (de 12.00 a 00.00 horas). En cambio, el lunes 13 figura como festivo de apertura, siendo el horario comercial de 10.00 a 22.00 horas.

Lagoh

Según el apartado 'Horarios' de este centro comercial, el 12 de octubre no consta como festivo de cierre, por lo que mantendría su horario dominical, de 12.00 a 00.00 horas. En cambio, el lunes 13 consta como festivo de apertura, siendo su horario de 10.00 a 22.00 horas. Ambos días estarán disponibles las zonas de restauración y ocio.

Torre Sevilla

Tanto el domingo 12 de octubre como el lunes 13 constan como festivos de apertura en el apartado 'Horarios' de la página web de este centro comercial. Con lo cual, el horario comercial irá de 10.00 a 22.00 horas, mientras que el de la restauración será de 08.30 a 00.00 horas.

Sevilla Fashion Outlet

Por último, este centro comercial especifica en el apartado 'Horarios de apertura' de su página web que el domingo 12 de octubre permanecerá cerrado, aunque el lunes 13 sí abrirá en su horario habitual, de 10.00 a 22.00 horas.