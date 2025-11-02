El cementerio de los ingleses cobra «vida cultural» y pide apoyo para conservar la «memoria» anglosajona en Sevilla

La lista de las asignaturas pendientes de Sevilla es larga y uno de los asuntos que componen esta eterna cuenta pendiente de la ciudad se sitúa en la barriada de San Jerónimo, justo al lado del monasterio del que toma su nombre este populoso barrio ... hispalense. Hablamos del cementerio de San Jorge o de los ingleses, donde descansan los restos de 175 personas no católicas enterradas entre 1850 y 1996, con lo que estas fechas del recién conmemorado Día de los Difuntos constituyen una buena oportunidad para poner de nuevo el foco en este singular enclave de Sevilla, cargado de historia y encanto pero a la vez necesitado de atención y apoyo.

Lo cuenta el antropólogo Francisco Ortiz Romero, coordinador y presidente de la asociación Ángeles de la Ciudad, que desde noviembre de 2022 viene haciéndose cargo del cuidado y mantenimiento de este espacio propiedad de un grupo de descendientes de las personas enterradas en este característico camposanto, cuya historia se remonta a la mitad del siglo XIX.

Según explica Francisco Ortiz, en aquellos tiempos «la guerra de religión continuaba» y en la España de aquella época «los protestantes no tenía derecho a ser enterrados» en los cementerios católicos al no ser considerados como «verdaderos cristianos» por la Iglesia católica. La situación llevó a un grupo de comerciantes ingleses con presencia en Sevilla a adquirir los terrenos del actual cementerio de San Jorge a unos privados, que a su vez lo habían comprado tiempo atrás a los responsables del monasterio de San Jerónimo de Buenavista.

Fue así como en 1850, el cementerio de San Jorge acogió su primer enterramiento, el de Isabel Nash, siendo enterradas junto a ella en 1852 sus dos hijas, si bien posiblemente el camposanto podría haber acogido antes algunas inhumaciones extraoficiales.

Tras estos comienzos, y hasta 1996, pues en 1998 el Ayuntamiento de Sevilla habría prohibido nuevos enterramientos en este enclave; el cementerio de San Jorge o de los ingleses fue acogiendo los restos mortales de hasta 175 protestantes o no católicos, el 90 por ciento de ellos de nacionalidad británica pero también alemanes, estadounidenses, irlandeses, suizos, un francés e incluso un australiano.

Se trata, según Francisco Ortiz, de empresarios, marineros, damas, soldados, niños pequeños y hasta futbolistas. «Cada tumba tiene su pequeña historia. De unas conocemos más y de otras no tanto», indica el coordinador del colectivo Ángeles de la Ciudad, destacando que además de cuidar y adecentar este espacio, los voluntarios de la asociación intentan investigar sobre la trayectoria de estas personas inhumadas en este singular enclave.

Por ejemplo, destacan las tumbas del almirante George John Malcom de la Marina Real Británica, el soldado Gilbert, fallecido en 1941 tras ser trasladado desde Gibraltar a un hospital de Sevilla para su asistencia médica; el oficial y paracaidista Harry Peulevé, la dama Lizzie Cooper; el hijo del primer presidente del Sevilla FC, Gilbert Johnston, los que fueran jugadores de las primeras generaciones de dicho equipo John Morris Mandy y Adam Kirkwood y el que fuera médico del club Charles Langdon.

Al hilo, Francisco Ortiz aprovecha para solicitar a la directiva del Sevilla FC que apoye la restauración y recuperación de las tumbas de estas últimas personas, porque como parte de los primeros años de la historia del club «merecen una rehabilitación».

Porque como consecuencia del anterior abandono y los actos vandálicos, no pocas de las tumbas y lápidas sufren actualmente notables desperfectos y roturas de toda índole, contrarrestadas con las tareas de limpieza y adecuación de los Ángeles de la Ciudad.

Otra de las tumbas honra la memoria de William MacDougall, quien contaba con una fábrica de loza en San Juan de Aznalfarache que habría rivalizado con la de Pickman de la Cartuja, lo que lleva a Francisco Ortiz ha defender que este cementerio conserva «la memoria económica e industrial de la Sevilla inglesa y no tan inglesa».

Y es que a su entender, en la visión ciudadana de la historia de la ciudad correspondiente al siglo XIX y parte del siglo XX, la vertiente folclórica de Sevilla ha eclipsado en términos de percepción social «el empuje económico e industrial» de la ciudad gracias a su carácter portuario, entre otros aspectos.

La presencia de ingleses en Sevilla, como destaca Francisco Ortiz, estaba así ligada al mundo de los negocios, la industria y las transacciones, una historia que bien vale recuperar, en pro del cosmopolitismo al que la ciudad hispalense siempre ha aspirado.

Para la asociación Ángeles de la Ciudad, este cementerio supone así un recurso «fundamental para recorrer y conocer la comunidad inglesa desde mediados del siglo XIX, en una Sevilla inglesa abierta al mundo, al acoger las tumbas de los promotores del Sevilla Fútbol Club, arqueólogos, comerciantes y marineros; o sea la memoria anglosajona de la ciudad».

De ahí su nuevo llamamiento al conjunto de la sociedad civil hispalense, para emprender todo un proyecto de recuperación integral del cementerio de los ingleses, pues este espacio afronta graves amenazas en materia de intrusiones, expolios, vandalismo, depósitos de basura y otras tantas incidencias. Al punto, Francisco Ortiz agradece el respaldo prestado por la asociación Ben Baso de profesores para la protección y difusión del patrimonio histórico, para aspectos como el recrecido del muro posterior del recinto.

De momento, según ha destacado, la asociación Ángeles de la Ciudad está impulsando una nueva «vida cultural» en este espacio, al encargarse no sólo de su mantenimiento de la mano de los propietarios, «sevillanos de origen inglés»; pues el colectivo está promoviendo eventos como encuentros poéticos o visitas teatralizadas en torno a las vidas de las personas cuyos restos descansan en este espacio. En la página de Facebook de Amigos del Cementerio de los Ingleses pueden consultarse estas actividades.

Aunque el enclave no cuenta con horario como tal de visitas, sí es posible asomarse a él los domingos por la mañana, cuando los voluntarios de la asociación acometen tareas de limpieza, adecentamiento y recuperación en el camposanto.

Se trata, según Francisco Ortiz, de que el cementerio de San Jorge cuente con una «interacción entre patrimonio histórico, difusión, conocimiento y legado» y quede inserto en el universo cognitivo de la ciudadanía de Sevilla.

Es por eso que Francisco Ortiz, en nombre de los Ángeles de la Ciudad, llama al conjunto de la sociedad a un «mecenazgo» gracias al cual impulsar este particular enclave de Sevilla como espacio de historia y cultur a; y que el mismo forme parte de la «ruta» patrimonial de la historia de la ciudad correspondiente al siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Y es que tras años y años de desatención, expolios y actos de vandalismo reflejados en las fracturas que presentan no pocas de las tumbas y lápidas, la asociación tiene retos inmediatos que acometer. Se trata, por ejemplo, de la rehabilitación y reforma de la fachada de la calle Marruecos, donde se sitúa el acceso al recinto; o la recuperación integral de la estatua del ángel de la tumba de Lizzie Cooper, llamada a ser otro de los símbolos de este enclave, junto con la cruz celta que corona la tumba de Esther Dugan.