El cementerio de los ingleses cobra «vida cultural» y pide apoyo para conservar la «memoria» anglosajona en Sevilla

La Asociación Ángeles de la Ciudad hace un llamamiento a la sociedad civil para un mecenazgo que garantice el proyecto de restauración de este singular enclave cargado de historia pero marcado por la desatención y el vandalismo

«En el cementerio inglés están las tumbas olvidadas de la protohistoria del Sevilla FC»

Cementerio de los Ingleses de Sevilla, un tesoro abandonado

El cementerio de los ingleses en San Jerónimo
Fernando Barroso Vargas

La lista de las asignaturas pendientes de Sevilla es larga y uno de los asuntos que componen esta eterna cuenta pendiente de la ciudad se sitúa en la barriada de San Jerónimo, justo al lado del monasterio del que toma su nombre este populoso barrio ... hispalense. Hablamos del cementerio de San Jorge o de los ingleses, donde descansan los restos de 175 personas no católicas enterradas entre 1850 y 1996, con lo que estas fechas del recién conmemorado Día de los Difuntos constituyen una buena oportunidad para poner de nuevo el foco en este singular enclave de Sevilla, cargado de historia y encanto pero a la vez necesitado de atención y apoyo.

