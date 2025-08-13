Qué se celebra el 15 de agosto y por qué es festivo

El viernes 15 de agosto es una festividad que se celebra todos los años en España

Este viernes 15 de agosto será festivo en toda España. Se trata de una de las nueves fiestas de carácter nacional que recoge el BOE para este 2025, lo que unido a los tres días festivos autonómicos (el 6 de enero, el 28 de febrero y el Jueves Santo, en el caso de Andalucía) y los dos locales componen el calendario laboral de este año.

Además, al caer en viernes, la jornada festiva de este 15 de agosto de 2025 permite enlazar un puente de hasta tres días, contando con el sábado y el domingo posteriores. Con lo cual, más aún tratándose de este mes, se abre la posibilidad a realizar alguna breve escapada veraniega, o bien a descansar durante varios días consecutivos.

¿Por qué es festivo el 15 de agosto?

Concretamente, la festividad de cada 15 de agosto sirve para conmemorar la Asunción de la Virgen María, una tradición profundamente arraigada en el calendario católico. Según la fe, María, madre de Jesús, fue llevada al cielo en cuerpo y alma tras su muerte, un acontecimiento que la Iglesia interpreta como una victoria sobre la muerte y un reflejo de la resurrección de Cristo. La fecha fue fijada por la Iglesia para recordar ese triunfo espiritual, convirtiéndose con el tiempo en una de las festividades religiosas más importantes, no solo en España, sino en otros muchos países.

Aunque esta creencia ya era estudiada y defendida desde la Edad Media por teólogos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, no se reconoció oficialmente como dogma hasta el siglo XX. Las primeras peticiones formales al Vaticano llegaron en 1849, y fue finalmente el Papa Pío XII quien, en 1950, proclamó la Asunción como doctrina de fe. Precisamente, este fue el último dogma declarado por un papa en la historia del catolicismo.

¿Qué se celebra el 15 de agosto en Sevilla?

Por otra parte, en el caso específico de la ciudad de Sevilla, el 15 de agosto adquiere un significado especial, pues coincide con la festividad de su patrona, la Virgen de los Reyes. La jornada comienza con una solemne misa en la Capilla Real de la Catedral, continuando con la tradicional procesión en la que la imagen recorre las calles del centro.

La Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla, durante su procesión el 15 de agosto de 2024 ABC