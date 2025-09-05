El Cecop afronta un inicio de septiembre colapsado: más de 70 eventos en apenas diez días en Sevilla

El calendario del nuevo curso ha arrancado este septiembre en Sevilla con el mismo colapso de fechas con el que ya contaba antes de la llegada del verano y que prácticamente se extiende todo el año. El Cecop tiene sobre la mesa un ... listado de eventos para estos próximos días que incluye la celebración de más de 70 actividades en la capital hispalense, de las que la mayoría requieren del uso de la vía pública. Y todo ello, comprimido en un estrecho margen temporal de apenas una decena de jornadas a contar desde este fin de semana. Una situación que obligará otra vez al Ayuntamiento a movilizar de forma extraordinaria a los servicios públicos implicados en estas iniciativas (Policía Local, Lipasam o Movilidad, entre otros), asumiendo además la mayoría de los costes que generan los mismos.

En el documento de actividades que coordina el Cecop destacan principalmente la celebración de más de una decena de conciertos, otras tantas manifestaciones y, por encima del resto, un total de 24 actos organizados por las cofradías de la ciudad que van desde procesiones ordinarias y extraordinarias, rosarios y ensayos de costaleros. Un calendario del que también forman parte otras actividades como varios rodajes de películas, programas de televisión y series, carreras populares, partidos de fútbol y hasta varias velás organizadas por los barrios. Una tormenta perfecta, que se intensificará durante los dos próximos fines de semana, y a la que acompañará un final de septiembre con eventos a tener en cuenta como la Carrera Nocturna del Guadalquivir el viernes 26 de septiembre o la coronación canónica de la Pastora de Santa Marina un día después, el sábado 27.

Este particular 'Tourmalet' para los responsables del Cecop arranca hoy viernes con la celebración de cinco eventos, entre los que se encuentran la Velá de la Corza, la actuación de Ana Belén en la Plaza de Toros de la Real Maestranza o los conciertos de I Love Reggaetón, Nostalgia Milenial y Fun Festival en los alrededores del Estadio de la Cartuja, a lo que se suma el ensayo de costaleros de la hermandad del Divino Perdón de Alcosa. Ya el sábado, el calendario se aprieta con la presencia de Arde Bogotá en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo o Joaquín Sabina en la Maestranza, además de una manifestación sobre patines que partirá de la Puerta Jerez y recorrerá gran parte de la ciudad. Ya el domingo, está previsto el rosario de la aurora del Cerro, ensayos de costaleros, la concentración con motivo del 503 aniversario del regreso del Juan Sebastián Elcano o los conciertos de Antonio Orozco y Amaral.

La acumulación de actividades hará que no exista tregua alguna ni siquiera entre semana. Entre los eventos organizados está el rodaje de la serie 'Four Fault London' en el Muelle de la Sal, el barrio de Santa Cruz o el entorno de las Setas. Seguirán los conciertos como el de Camilo el martes en la Maestranza o una manifestación de vehículos de Alestis Aerospace que partirá de Tablada y recorrerá calles sensibles como el Paseo Colón o la avenida Juan Pablo II. Esta caravana está prevista para el jueves 11 de septiembre, entre las 11.30 y las 17.30 horas, jornada en la que empezarán a agolparse las actividades. Ese mismo día será también la inauguración de la Velá de la hermandad de Sol y la banda de las Tres Caídas de Triana hará un ensayo en el Paseo de la O, además del que tendrán los costaleros de la hermandad de las Aguas para su extraordinaria.

El primer 'supersábado'

Los días más críticos por ahora llegarán el fin de semana del 12 al 14 de septiembre, donde está previsto que se celebre una treintena de estos eventos. El viernes se estrena la Velá de Palmete, será el rosario de la Virgen del Dulce Nombre de Bellavista, actuará Vanesa Martín en la Plaza de Toros y se celebrará el partido de Liga entre el Sevilla y el Elche en el Sánchez Pizjuán. Las mayores complicaciones llegarán el sábado. Por la tarde se darán cita en el Centro, y con escasos metros de separación, varias procesiones organizadas por las cofradías. Para entonces está previsto el Viacrucis del Cristo de las Aguas a Triana, la salida por su cincuenta aniversario de la Anunciación de Juan XXIII desde la Catedral, además de las de las hermandades de Guadalupe o la Juncal. Sin olvidar, el concierto de Raphael en la Maestranza o, ya el domingo, la carrera solidaria de la Policía Nacional y el traslado de la Pastora a Santa Marina.

En total, más de 70 eventos en apenas diez días que pondrán a prueba la fortaleza de los servicios públicos. Especialmente delicada es la situación de la Policía Local, que sigue acumulando horas extra y cuya partida para el pago de productividades –que era la más alta de toda la historia– se acabó poco después de la Feria. El alcalde José Luis Sanz ha mostrado su voluntad en varias ocasiones de poner coto a estas celebraciones o, al menos, de que los promotores asuman parte del coste que generan. Para ello, se está dando curso a una tasa que arranca con un importe de 200 euros para las actividades dirigidas a menos de 300 personas y que puede llegar hasta los 16.000 euros en caso de actos multitudinarios. De momento, el Ayuntamiento todavía no la está cobrando y ya se sabe que estarán exentas las cofradías y los actos benéficos.