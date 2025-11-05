Suscríbete a
La Catedral de Sevilla restaurará la fachada de su pabellón neoclásico

Urbanismo concede licencias de obras para unos trabajos que incluyen una intervención en el patio anexo para solucionar las humedades interiores

El pabellón neoclásico de la Catedral de Sevilla cumple funciones de sala de exposiciones
Mario Daza

El plan de mejoras y restauración de la Catedral de Sevilla que está llevando a cabo el Cabildo en los últimos años afrontará una nueva fase durante los próximos meses con los trabajos de rehabilitación del pabellón neoclásico. Se trata de unas ... dependencias que tienen un acceso principal por el atrio de la Puerta del Príncipe o de San Cristóbal, y otros dos con las naves de la Catedral, y que fueron el resultado de la transformación a principios del siglo XVIII de unas casas que estaban situadas en el ángulo suroeste del templo metropolitano. Un proyecto que se paralizó en su momento por la falta de recursos económicos y que, tras ser designada Sevilla como sede de la Exposición Iberoamericana, se desbloqueó definitivamente, culminando la obra con el resultado actual allá por el año 1928.

