La Catedral de Sevilla restaurará la fachada de su pabellón neoclásico

El plan de mejoras y restauración de la Catedral de Sevilla que está llevando a cabo el Cabildo en los últimos años afrontará una nueva fase durante los próximos meses con los trabajos de rehabilitación del pabellón neoclásico. Se trata de unas ... dependencias que tienen un acceso principal por el atrio de la Puerta del Príncipe o de San Cristóbal, y otros dos con las naves de la Catedral, y que fueron el resultado de la transformación a principios del siglo XVIII de unas casas que estaban situadas en el ángulo suroeste del templo metropolitano. Un proyecto que se paralizó en su momento por la falta de recursos económicos y que, tras ser designada Sevilla como sede de la Exposición Iberoamericana, se desbloqueó definitivamente, culminando la obra con el resultado actual allá por el año 1928.

En estos momentos, este espacio cuenta con usos diversos como oficinas y, principalmente, está habilitado con una destacada sala de exposiciones en la que se muestran obras de primer nivel de su patrimonio. Entre ellas están algunos de los cuadros del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo. La intención del Cabildo Catedral es acometer ahora una intervención para la reforma de este edificio, a punto de cumplir su primer centenario de vida, y que afectará, principalmente, a la envolvente de este espacio. Para ello, la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobó en su reunión semanal de ayer martes la concesión de la preceptiva licencia de obras, lo que habilita a su promotor a iniciar los trabajos de forma inmediata.

Este proyecto de restauración, que ya consiguió la autorización por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio a comienzos del pasado mes de abril, tiene como principal objetivo la restauración de las fachadas del pabellón neoclásico. Además, la propuesta también incorpora una intervención en el patio anexo al edificio de cara a solucionar las humedades interiores que se detectaron el informe técnico previo a la actuación que ahora ha logrado el visto bueno. Finalmente, los trabajos incluyen la instalación de un nuevo sistema de monteras sobre las carpinterías ya existentes para que se eviten las filtraciones de agua, así como la adecuación de elementos y la reparación de la cubierta actual para permitir la permeabilidad al vapor.

Estas obras, que tienen un plazo de ejecución de alrededor de ocho meses, están dirigidas por el arquitecto Antonio Raso Martín y la empresa Sanor Restauraciones será la encargada de su ejecución. La actuación se enmarca dentro del plan director del Cabildo Catedral, que tiene como principal objetivo la restauración de las fachadas y las cubiertas de la Seo hispalense, además de otra serie de mejoras que se han ido practicando en el templo en estos últimos años.