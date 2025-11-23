La Catedral de Sevilla celebra este lunes la festividad de San Clemente

a Catedral de Sevilla celebra el próximo lunes la festividad de San Clemente; ya que este domingo, día de San Clemente, coincidía con la solemnidad de Cristo Rey que se celebra el último domingo del año litúrgico.

La misa de capellanes en el ... trascoro, ante la Virgen de los Reyes comenzará a las8,15 horas. Será presidida por el arcediano del Cabildo, Francisco Ortiz Gómez, ante la ausencia del deán.

Posteriormente se celebrará el oficio coral, y a su término comenzará la procesión con la espada de san Fernando (Lobera) por las naves interiores del templo metropolitano. Participarán los miembros de la casa de Castilla-León, el Cabildo Alfonso X 'El Sabio', la Orden de San Clemente, la corporación municipal y el Cabildo Catedral. Como marca la tradición, un capitular portará las reliquias del santo, mientras que el alcalde hará lo propio con la espada y el concejal más joven con el pendón de san Fernando. La jornada celebrativa culminará con la misa en el altar mayor. El relicario de de San Clemente es una obra anónima del siglo XVI que se encuentra la Sala del Tesoro de la Catedral de Sevilla. El 23 de noviembre se conmemora la reconquista de Sevilla por parte de las tropas castellanas al mando de Fernando III 'El Santo', frente al caid Axafat, y el restablecimiento del culto cristiano en la capital del antiguo reino de Sevilla.

