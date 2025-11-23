Suscríbete a
La Catedral de Sevilla celebra este lunes la festividad de San Clemente

El 23 de noviembre se conmemora la reconquista de Sevilla por parte de las tropas de Fernando III, cuya celebración se ha trasladado

El alcalde Sevilla, José Luis Sanz, en la procesión por el día de San Clemente del pasado año
El alcalde Sevilla, José Luis Sanz, en la procesión por el día de San Clemente del pasado año maría guerra
Cristina Rubio

a Catedral de Sevilla celebra el próximo lunes la festividad de San Clemente; ya que este domingo, día de San Clemente, coincidía con la solemnidad de Cristo Rey que se celebra el último domingo del año litúrgico.

La misa de capellanes en el ... trascoro, ante la Virgen de los Reyes comenzará a las8,15 horas. Será presidida por el arcediano del Cabildo, Francisco Ortiz Gómez, ante la ausencia del deán.

