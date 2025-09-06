El rector de la US avisa de "atraco" con la LOSU y pide respetar las universidades públicas en su último discurso de apertura Castro destaca que deja la hispalense «en el rango del dos por ciento» de las mejores universidades del mundo

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha protagonizado este sábado su último discurso de apertura del nuevo curso académico, con un discurso cargado de mensajes como que deja a la institución «en el rango del dos por ciento» de mejores universidades del mundo, además de un llamamiento a «respetar y cuidar» las universidades públicas ante el creciente número de las privadas, la reclamación de que el Gobierno y la Junta de Andalucía cumplan sus compromisos económicos con el sistema público universitario e incluso un aviso de «atraco» institucional.

En su intervención en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro ha puesto especial énfasis en que el curso académico 2025/2026 constituye un periodo «de tránsito» para la institución, por las elecciones por sufragio universal ponderado que tendrán lugar a finales del próximo mes de octubre.

Al respecto, Castro ha manifestado que el «relevo del rectorado es un acto necesario y saludable», mientras cuatro de los seis aspirantes a sucederle proceden precisamente de su equipo, renunciando hace algunas unas semanas a sus tareas en el Rectorado para volcarse en la carrera electoral.

Miguel Ángel Castro ha defendido además que durante diez años como rector ha entregado su «vida, corazón y un poco de salud» en su misión de dirigir la Hispalense, asegurando que «en ningún caso seguiría».

En ese sentido, ha mostrado su sorpresa respecto a que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) disponga que el cargo de la principal responsabilidad del rectorado deba tener un límite temporal, de seis años improrrogables y no renovables, tope que abarca a todos los titulares de órganos unipersonales electos; cuando los responsables de las autoridades que dictan tales norma «no se imponen la misma limitación» para sus propias responsabilidades.

«Posiblemente, aunque muchos de ellos no hayan pasado por el espacio de educación superior habrán considerado que tienen otra madera y no se les debe aplicar el mismo criterio que a los rectores. No sé qué tipo de madera deben creer que tienen», ha ironizado.

También ha mencionado el prolongado procedimiento promovido por la Hispalense para la implantación del sufragio universal ponderado para la elección del puesto de rector o rectora, avisando de que en «la mayoría» del espacio europeo de educación superior el cargo es ocupado mediante votación de un «claustro elegido democráticamente por toda la comunidad por los diferentes sectores», como ha venido sucediendo en la US.

«¿Saben qué confluencia de apoyos se produjo para arrebatar a las universidades, en contra de su derecho de autonomía consagrado en la CE, tal atraco?», ha planteado retóricamente, invitando a evaluar los apoyos recibidos por la LOSU, aprobada en el Congreso de los Diputados en 2023 por 182 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromis), 157 en contra (PP, Vox, Cs, BNG, UPN, CUP y Foro Asturias) y ocho abstenciones (EH Bildu y Junts).

En cualquier caso, sobre sus diez años al frente de la Universidad de Sevilla ha asegurado que se trata de un periodo en el que la institución «ha avanzado de manera evidente en su posicionamiento global», señalando «el progreso en cualquiera de las clasificaciones internacionales que juzgan la calidad, el mérito y el prestigio de las universidades mundiales».

Ha aludido expresamente al Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái, que en su última edición mantiene a la Universidad de Sevilla entre las 500 mejores del mundo, figurando de nuevo en el tramo comprendido entre los puestos 401 y 500, después de que regresase al mismo el año pasado tras haber quedado desbancada de esa franja en la edición de 2023.

Señalando que en el mundo hay unas 25.000 universidades, Castro ha destacado que merced a dicho ranking, la Universidad de Sevilla se posiciona «en el rango del dos por ciento de las mejores universidades».

Al hilo, ha puntualizado que en dicho ranking de gran reconocimiento figuran en la última edición 36 universidades españolas, 35 de ellas públicas, avisando en paralelo de que en los últimos 25 años en España no ha sido autorizada la creación de ninguna nueva universidad pública, mientras sí ha sido aprobada la creación de 27 universidades privadas, extremo que ha lamentado.

«En breve el número de universidades privadas en España superará el número de universidades públicas«, ha puesto especialmente de relieve el rector de la US.

Volviendo a la nueva Ley de Universidades, ha recordado que la misma contiene la propuesta de asegurar un mínimo del uno por ciento del PIB a la financiación de sistema universitario, llamando a los gobernantes a «poner su esfuerzo en garantizar» su cumplimiento.

Además, ha reclamado a la Junta de Andalucía que «más que aprobar un modelo de financiación, lo aplique y lo cumpla», porque la realidad está «lejos de su cumplimiento».

En ese sentido, ha rememorado el acuerdo firmado en abril entre las universidades públicas andaluzas y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que el nuevo modelo de financiación universitaria cuente con unos 1.747 millones de euros, con 21 millones adicionales, porque no tiene «certeza» de que finalmente se cumpla. «El progreso de Andalucía depende en una buena parte de la capacidad transformadora que tengan sus universidades. Las universidades públicas merecen el respeto, el reconocimiento, el cuidado y el mimo de nuestras autoridades«, ha avisado Miguel Ángel Castro.

La viceconsejera de Universidad de la Junta, Lorena Garrido, presente en el acto, ha defendido por su parte que las instituciones académicas cuentan en este año 2025 con «una financiación histórica» a través del modelo, que ha supuesto un incremento de fondos de casi el 30% desde el año 2019.

La US recibió en 2024 mediante el nuevo instrumento de distribución y gestión de fondos más de 420 millones de euros, más de 15,2 millones que el año 2023, lo que representó un incremento de más del 24,5% desde el ejercicio 2018, según ha asegurado.

Además de estas transferencias de la Junta, la Universidad de Sevilla contó el pasado año con 27,8 millones adicionales a través de diferentes vías: convocatorias de ayudas de I+D lanzadas por la Consejería de Universidad, el impulso al plan propio de investigación o el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras, entre otros, según ha esgrimido la viceconsejera.