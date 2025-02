Las cien casas de Sevilla de más de un millón de euros

Los que no quieren anunciarse

Además de los pisos que aparecen anunciados en los portales inmobiliarios hay otros. Se trata de los que no quieren salir en la foto. Según explican desde Engel & Völkers, tienen otras propiedades que no se publican porque hay clientes que no quieren anunciarlos. «Prefieren mover sus activos de forma discreta y acuden a una agencia de lujo», explica Pilar Aparicio. ¿Cómo se venden si no aparecen en ningún anuncio? Lo hacen moviendo los propios clientes de agencias como esta que tiene 45 personas dedicadas a la compra venta de inmuebles exclusivos. De los que no necesitan publicidad.