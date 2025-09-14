La casa de Sevilla más vista en Idealista está en Sevilla Este: tiene 4 habitaciones, 2 plantas y garaje

Esta es la casa de Sevilla Este que es la más vista de la ciudad en Idealista

Encontrar vivienda en Sevilla no es sencillo. La demanda supera a la oferta y los precios siguen al alza tanto en la capital como en otras zonas el área metropolitana. Además, distinguiendo por barrios, algunos como el Casco Antiguo, La Palmera-Los Bermejales o Nervión encabezan las cifras más altas.

Esta situación obliga a ampliar la búsqueda por distintos distritos hispalenses en busca de la mejor opción. Incluso en zonas que antes se percibían como más asequibles, como Sevilla Este, los precios han experimentado subidas. Aun así, este barrio se mantiene como uno de los sitios de mayor interés residencial en la ciudad, hasta el punto de concentrar la vivienda más vista en Idealista. Se trata de una casa de dos plantas con cuatro habitaciones y garaje.

En concreto, la casa más vista de Sevilla en Idealista se encuentra en plena Avenida de las Ciencias, en Sevilla Este. Se trata de un dúplex de renta libre de 111 m², distribuido en dos plantas, con una amplia terraza de 50 m² como principal reclamo. El precio de venta es 277.000 euros e incluye plaza de garaje en el sótano del edificio, un extra de lo más valorado.

Imágenes de la casa de Sevilla Este que es la más vista de la ciudad en Idealista Idealista.com

La distribución está pensada para aprovechar la luz natural y ofrecer amplitud. En la planta superior se encuentra el salón independiente con chimenea, una cocina equipada de buen tamaño y un baño completo con ducha. En la planta baja se reparten los cuatro dormitorios y dos baños adicionales, uno con bañera y otro con placa de ducha. Entre los acabados destacan el suelo de mármol en las estancias principales y gres en los baños, las puertas lacadas en blanco y las ventanas de aluminio con climalit y mosquiteras. Asimismo, este inmueble, totalmente exterior, cuenta con preinstalación de aire acondicionado y equipos de climatización por split.

