La casa de la familia Bellver en la Plaza del Museo se convertirá en apartamentos turísticos

Sevilla sigue ampliando su oferta de apartamentos turísticos en ubicaciones privilegiadas de la ciudad. El próximo edificio que se une al largo listado es el número 5 de la Plaza del Museo, la que fuera hogar y sede del rico patrimonio artístico de Mariano Bellver ... y su mujer Dolores Mejías. El imponente inmueble albergará 17 apartamentos. Un cambio de tercio para esta casa familiar que hasta 2018 llenaban las 943 piezas de la mayor colección del costumbrismo sevillano. Por sus pasillos, donde no quedaba un centímetro de pared a la vista, había obras de Gonzalo Bilbao, Cabral Bejarano, Manuel García y Rodríguez o José Domínguez Bécquer, entre otros.

La venta de la casa sucede siete años después de que las obras de arte por fin tuvieran un lugar dedicado en exclusiva a ellas con la apertura del Museo Bellver en la Casa Fabiola; un deseo que Mariano Bellver tardó quince años en cumplir. El empresario y coleccionista bilbaíno, sevillano de corazón desde que se trasladara a la capital hispalense en 1940, murió en noviembre de 2018 a los 92 años de edad; un mes después de la inauguración de la pinacoteca que cedió al Ayuntamiento de Sevilla. Este fue el requerimiento que le puso a la ciudad, que habilitaran un museo para exponer las obras que había ido acumulando y que él pudiera ir a dicha inauguración. Al no tener herederos directos decidió poner a disposición de todos los sevillanos gran parte de su patrimonio, tarea que se convirtió en una odisea administrativa que le valió más de un quebradero de cabeza haciendo incluso que se planteara tirar la toalla en más de una ocasión. De hecho, el inmueble palaciego que ahora llenaran turistas fue uno de los lugares que se barajaron para convertirse en el museo de la colección después de que se abandonara la opción del Pabellón Real de la Plaza de América.

Diferentes a las VUT

Los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística reflejan que en abril de este año -último datos- el número de apartamentos turísticos estaba en 2.465, 216 más que en el mismo mes de 2024. Un incremento de estos alojamientos que aunque alcanzaron su cifra máxima el pasado mes de enero con 2.620 apartamentos, siguen una tendencia al alza después de que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía decidieran frenar la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en la capital hispalense.

El decreto aprobado en el mes de octubre que limita este tipo de complejos en el casco histórico y Triana -zonas altamente saturadas-, no incluye los apartamentos turísticos cuya regulación se rige por la Ley de Turismo como los establecimientos hoteleros. Normalmente son edificios al completo y no una sola vivienda entre un bloque residencial como sucede con las VUT. Además deben contar con recepción (no obligatoriamente durante las 24 horas del día) y de servicio de limpieza de habitaciones durante la estancia. Además, las licencias de apartamentos turísticos permiten pernoctaciones más prolongadas. Cuentan con la señalización 'AT' junto con el número de llaves que dependiendo de la categoría que según los servicios y comodidades presente.

Hace apenas una semana el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconocía su intención de endurecer más el crecimiento de este tipo de alojamientos. Se estableció que las viviendas con fines turísticos no deberían de sobrepasar el 10% del total de las viviendas de la zona, algo que al ya superarse en los barrios más céntricos ha hecho que aumenten en otros como Nervión o la Macarena.

Ubicaciones privilegiadas

Actualmente la Gerencia de Urbanismo ultima los preparativos para conceder la licencia de obra. En los últimos meses se ha anunciado que otros inmuebles céntricos pasarían a ser apartamentos turísticos como es el caso de la tercera planta y el ático del edificio de Scalpers, en la confluencia de las calles Velázquez y Rioja, que alojaran siete apartamentos. Lo mismo sucederá en la que hasta ahora ha sido la tienda de Guess en la calle Sierpes, que mantendrá su uso comercial en la planta baja y las plantas superiores -hasta ahora oficinas- pasarán a ser seis alojamientos turísticos. También el número 19 de la calle Jesús de la Vera Cruz, donde se ubicaba la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, se encuentra en obras para una decena de apartamentos turísticos.

La proliferación de estos se debe principalmente a la creciente demanda por parte de los visitantes respecto a los hoteles. Los datos del INE reflejan que en los tres primeros meses del 2025, 82.939 huéspedes eligieron apartamentos en vez de hoteles en la provincia sevillana. Un comportamiento que se extiende por toda Andalucía, que de enero a marzo vio reducir en un 9,3 por ciento la ocupación hotelera comparándolo con el mismo trimestre del año anterior. Los viajeros en apartamentos aumentaron en un 5,4 por ciento respecto a 2024.