Esta será mi casa

No busquen muchas más explicaciones a la terrible ecuación de jóvenes y vivienda. El CEO de IKEA lo resumió en una reciente entrevista en ABC: «Tenemos muchos hogares que amueblar porque la mayoría de la gente gana 1.200 euros». Y esa es la cuestión. ... Si la mayoría cobra esos sueldos, ¿qué cobran los jóvenes que acceden a su primer empleo en esa etapa de la vida en la que hay que independizarse?. La cuenta no sale. La edad media de los compradores de vivienda en Sevilla es de 46 años. Si se trunca la ilusión de la juventud en el futuro, no hay futuro. Volvemos a vender pisos a precios muy por encima de nuestras posibilidades económicas. La próxima burbuja que se pinche no será la inmobiliaria sino la de la esperanza.

