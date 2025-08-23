La Cartuja supera la prueba en el primer partido del Betis

El dispositivo de movilidad diseñado para el estadio de la Cartuja con motivo de los partidos del Real Betis durante los dos años que se prevé que se prolongue la reforma del Benito Villamarín ha superado la prueba de fuego implícita en el primer ... encuentro, que enfrentó este viernes al club verdiblanco con el Deportivo Alavés en la segunda jornada de liga de la nueva temporada futbolística.

No eran pocas las voces que preconizaban «un follón» de tráfico en esta primera ocasión, término usado por el propio alcalde hispalense, José Luis Sanz; pero finalmente aunque la gran afluencia de público al evento derivó en retenciones puntuales y algunos cuellos de botella, lo cierto es que el temido caos de movilidad no fue tal.

En ello quizá incidiese precisamente el debate público y mediático suscitado en torno a la efectividad o no del plan de movilidad, porque un factor muy a tener en cuenta en el desarrollo del evento fue la antelación con la que muchos aficionados acudieron a los aledaños del recinto para disfrutar del primer partido del club verdiblanco en Sevilla en esta nueva temporada.

Y es que ya sobre las 17 horas de la tarde, cuatro horas y media antes del partido; se registraba una notable asistencia de la afición bética a los pies del estadio e incluso hubo quien llegó a mediodía desde Mazagón, en plena costa onubense, para curarse en salud y esquivar las anunciadas retenciones de tráfico que se esperaban para acceder a la Cartuja.

Además, han pesado claro está las múltiples medidas promovidas en el marco del plan especial de movilidad diseñado por las administraciones públicas junto con el club, comenzando por las obras acometidas por el Ayuntamiento para acondicionar los viales de acceso al recinto, las más de 5.000 plazas de aparcamiento previa reserva de los parking P7 Norte, P7 Sur y P8 junto al estadio; otras 800 plazas en el estacionamiento del parque del Alamillo más las acordadas en espacios alternativos como Torre Sevilla y las de las bolsas de aparcamiento del parque empresarial de la Cartuja y la bancada de la Expo; o el refuerzo de las líneas 2, C1 y C2 de Tussam con 12 autobuses adicionales antes del partido y hasta 24 después, junto con tres lanzaderas especiales desde la estación de metro de Blas Infante y su parking; Sevilla Este y la Barqueta.

Gran oferta de movilidad

El dispositivo, con mucha más oferta de estacionamiento que en Heliópolis, incluye además un servicio especial de la línea C2 de trenes de Cercanías, que cuenta con una parada junto al propio estadio; un aparcamiento para motos con unas 3.000 plazas y vigilancia incluida y también una zona para bicis y patinetes eléctricos también con guardias para su custodia.

Con estos mimbres y mucho debate público sobre cómo funcionarían estas medidas en un estadio ya consolidado como espacio de grandes eventos pero también con un historial de problemas en materia de movilidad a la hora de su celebración; ya sobre las 17 horas comenzaba a quedar de manifiesto la afluencia de los aficionados a los aledaños del coliseo de la Cartuja, coincidiendo no pocas voces del dispositivo que, en efecto, era reseñable cómo muchos béticos habían optado por acudir con una importante antelación en coche, moto, bici, autobús, tren y además andando, porque pese a la distancia del estadio con el casco urbano, era notable la columna de béticos que desembarcaba en la zona caminando desde el Alamillo o la Cartuja.

También muchos autobuses contratados por las peñas béticas de la ciudad, la provincia y de otros lugares, porque los mismos cuentan con una zona específica de estacionamiento muy cerca del estadio, para mayor comodidad de estos aficionados.

Así, a medida que avanzaba la tarde crecía claramente la afluencia de público al estadio, con los autobuses de Tussam repletos de aficionados, la estación ferroviaria de Santa Justa también llena según testimonios de seguidores del Betis y el público desbordando los alrededores del recinto; lo que finalmente se tradujo en tráfico intenso y hasta retención en el tramo de la carretera SE-20 vinculado a los accesos al estadio, también en un corto tramo de la ronda de circunvalación SE-30 en la misma zona y trayectos de hasta 25 minutos en los trayectos tren desde el apeadero de San Bernardo.

Además tampoco faltaron los estacionamientos irregulares en arcenes y aceras, con más de una multa por parte de la Policía Local, los coches copando no pocos viales del sector norte del parque empresarial de la Cartuja y los aparcacoches ilegales o gorrillas. Ya sobre las 20.30 horas quedaban resueltas las retenciones registradas en los cuellos de botella de acceso al estadio y a la hora de comenzar el partido, la inmensa mayoría de la afición había entrado ya al recinto, donde se contabilizaron 54.646 espectadores, una cifra en la que conviene tener en cuenta los 57.000 aficionados con asiento con los que cuenta el Betis y la capacidad máxima de 70.000 personas del estadio.

La salida fue también mejor de lo esperado, sin incidencias de calado en la movilidad, con lo que en general, el evento tuvo muchas menos retenciones en la Cartuja de lo que habitualmente venía registrando el estadio Benito Villamarín, que pocas veces a lo largo del año alcanzaba una asistencia como los 54.646 espectadores de esta ocasión.

Antes de eso, aledaños del estadio fueron una suerte de «feria de abril» como decía más de un aficionado, al abarrotar los béticos el entorno con horas de antelación y copar la zona de ocio habilitada para disfrutar de los prolegómenos al partido.

Disfrutar antes y después del partido

Este espacio contaba en concreto con una 'fan zone' dotada de una gran carpa con barras de bebidas, animación musical con DJ incluido, tienda oficial del Real Betis y diversos puestos de comida rápida, cervezas, refrescos y bufandas, pulseras y demás complementos tanto del Betis, como del Deportivo Alavés.

La citada carpa fue especialmente bienvenida por la afición, que llenó las misma las primeras horas de la tarde, cuando más castigaba el sol.

Los hinchas del Supporters Gol Sur tuvieron su propia 'fan zone' en los bajos del viaducto de la SE-30 que transcurre junto al estadio de la Cartuja, donde protegidos del sol jalearon las horas previas al encuentro coreando cánticos y también con música.

Entre la presencia policial, facultativos sanitarios y guardias de seguridad, el espacio comprendido entre el viaducto y el estadio de la Cartuja se convirtió así las horas previas al partido en un hervidero verdiblanco, con mucho bullicio y una atmósfera festiva, en este primer partido del Betis en Sevilla esta nueva temporada.

Entre las 19 y las 20.30 horas, antes de que accediese al interior del estadio el grueso de los asistentes, la 'fan zone' y la suerte de «calle del infierno» de bolsillo conformada por los puestos de comida rápida estaban repletos, lo que abre también el debate sobre la suficiencia o no de la oferta de restauración en este espacio tan alejado del casco urbano y carente de servicios propios.

Así, al concentrarse la clientela en las barras de la 'fan zone' se registraron momentos de largas colas y esperas para adquirir las consumiciones y los puestos de venta ambulante, también bastante nutridos de aficionados, no contaban con oferta suficiente para responder a la alta demanda de bebida, pues todo esto ocurría en plena tarde de agosto.

Una vez más hubo quien se anticipó a dicha problemática gracias al recurso del botellón, además de quienes acudieron con neveras en toda regla para asegurarse avituallamiento fresco en esta señalada tarde de estreno bético en casa, marcada además por la suciedad derivada de la combinación entre la multitud y las abundantes zonas de albero, impregnando la ropa de la afición.