La Cartuja cierra el parque e impide a los béticos aparcar en el interior antes del Real Betis - Real Sociedad Las amplias bolsas de aparcamiento no podrán ser utilizadas para el Real Betis - Real Sociedad de esta noche de viernes

El parque tecnológico de la isla de la Cartuja ha sido clausurado por la empresa de seguridad del parque esta noche de viernes y los béticos que quieran llegar a esta zona de la ciudad para aparcar sus vehículos tendrán que emplear otro modo con el fin de llegar al estadio de la Cartuja en el que se jugará a partir de las 21.00 el Real Betis - Real Sociedad.

Esta medida no se había producido en anteriores jornadas en las que ya se venía dando cuenta del plan de movilidad en ese traslado de miles y miles de personas y los béticos tendrán que buscarse otra vía alternativa con el fin de aparcar lo más cerca posible del recinto cartujano, sede de este nuevo encuentro liguero de los verdiblancos.

De esta forma, y siempre por la motivación de seguridad del parque de la Cartuja, las amplias bolsas de aparcamiento no podrán ser utilizadas para el Real Betis - Real Sociedad de esta noche que es la 5ª jornada de LaLiga EA Sports. El plan de seguridad sigue actualizándose jornada a jornada y en esta ocasión se ha visto afectado el parque tecnológico con este cierre que según aclaran a este periódico, se está realizando a modo de prueba.

Los servicios de Emergencia de Sevilla han notificado en su última publicación de la red social de X que existe «normalidad en el dispositivo especial desplegado por Policía Local en Cartuja con ocasión del encuentro Real Betis - Real Sociedad. Sigue las indicaciones de los agentes. Gracias por tu colaboración», subrayan desde el mismo organismo a falta de pocos minutos para que arrancase el encuentro.