Si queremos proteger la naturaleza como es debido, debemos escuchar la voz de la gente del campo

Cuando escucho decir a los ecologistas de ciudad que para proteger la naturaleza hay que prohibir la eliminación de todo tipo de planta, me doy cuenta de lo poco que saben de ella porque no hay nada más perjudicial para el campo que conservarlo tal cual sin que de vez en cuando se le realice una limpieza a fondo de la maleza para que esos inevitables incendios que por distintas causas padecemos cada verano no se conviertan, como lo está haciendo últimamente, en una catástrofe nacional. Si queremos proteger la naturaleza como es debido no podemos hacer caso a los que viven lejos de ella. Debemos escuchar la voz de la gente del campo.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)

Perdonen las mejoras que no hicimos

El slogan «Perdonen las mejoras» aparecido en la estación de Santa Justa suena totalmente a recochineo por incompleto, demagogo y oportunista.

Las referidas mejoras no son más que las que, por falta de inversión y dejadez, deberían haber estado terminadas antes de liberalizar el sistema ferroviario para transporte de viajeros incorporando a los nuevos operadores. Y es por eso por lo que deberían pedir perdón: por el crónico abandono de esa y otras infraestructuras, por la falta de mejoras y por tener que cumplirlas, forzosamente a destiempo, para su adaptación a la normativa europea con el riesgo del tremendo y previsible caos organizado.

Con la que está cayendo, en una ciudad con las carencias de Sevilla en materia de transportes de todo orden y con las consecuencias que de ello se derivan para los ciudadanos, lo menos que se puede pedir a los responsables del desaguisado ferroviario es que encima no se pitorreen de los damnificados.

Los provocadores carteles de marras deberían ser retirados antes de que a alguien se le ocurra retíralos de forma inapropiada. Confundir la tolerancia con la paciencia no suele dar buen resultado por estos pagos. Todo tiene un límite.

José Muñoz Almonte. Sevilla