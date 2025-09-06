Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

El pasado jueves nuestro ministro de Transportes compareció y de paso puso al tanto al ciudadano sobre cómo está y cómo va a estar en los próximos dos o tres años la maquinaria ferroviaria. De este modo explicó –dibujando además con el dedo en el aire– un concepto relacionado con el fallo, y que en ingeniería se representa mediante el gráfico denominado 'la curva de la bañera'. Lo que básicamente indica el mencionado gráfico es que una máquina va a presentar fallos al ponerse en marcha por primera vez y que estos fallos se van corrigiendo y acomodando durante un periodo de rodaje, hasta alcanzar un valor mínimo, que viene a ser constante y aceptablemente bajo durante lo que se define como vida útil. Esta vida útil es la que se debe considerar en lo que se refiere al transporte de personas a cargo de la maquinaria ferroviaria. Mantenerla en su valor mínimo es el resultado de la ejecución de un adecuado plan de mantenimiento. El fin de la vida útil, que es un hito contemplado por el plan de mantenimiento, determinará que la máquina deberá retirarse de servicio al haber considerado un óptimo aprovechamiento de sus funciones, con garantía de no haber llegado al deterioro por envejecimiento excesivo, cosa que aumentaría de modo inadmisible el riesgo la seguridad de personas y bienes.

Lo que nos dice el ministro es que el material –la maquinaria y sus materiales– va a encontrarse en las partes de la curva de alto fallo. Esto es, de la zona de fallos iniciales o incipientes, a los que se refiere como «pecados de juventud» y con un material en sus «últimos años de vida», y que «si no renovamos la flota es evidente que no seremos capaces de mejorar, en ningún caso, el servicio que estamos prestando a la ciudadanía». Esto en realidad, como bien dijo, es evidente. Y también fue evidente desde hace años ya. Ahora alguien del departamento ministerial, o vinculado o dependiente del mismo, a lo mejor se plantea la conveniencia de justificar o hacer las necesarias aclaraciones acerca de esos dos o tres años, por si algún ciudadano ha podido interpretar que habrá trenes que circulen casi en buenas condiciones.

Antonio Orcajo. Burgos

Para qué estudiar

La reciente creación de una marca de papelería, el «boli chuletero», incorpora inteligencia artificial para facilitar a los alumnos la copia en exámenes. Por si los profesores no tuviéramos suficiente con la imposición de metodologías de dudosa efectividad, o con las familias que cuestionan nuestra autoridad. Aún no ha empezado el curso y ya estoy calculando las energías que voy a perder intentando cazar «bolis chuleteros», y dando unas clases que nadie escuchará, porque estudiar no sirve para nada, tal como esta empresa nos recuerda amablemente con su eslogan «Comprar inteligente es comprar MP». El verbo latino 'intelligere', compuesto por 'inter' (entre) y 'legere' (leer), significa «leer entre líneas», o sea, comprender y discernir, precisamente las habilidades que la IA está dinamitando. Imagino que los creadores de la campaña publicitaria debieron de copiar en el examen.

Olga Nafría. Barcelona