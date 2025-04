Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas.sevilla@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Viendo hace unos días, en la última sesión de control al Gobierno, la despedida que sus señorías han dado a Aitor Esteban como diputado, recordando aquel simpático duelo de rimas que se produjo durante el debate de investidura de 2016 cuando el político vasco dijo al por entonces presidente Mariano Rajoy: «Si bien me quieres Mariano, da menos leña y más grano», a lo que éste contestó: «Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor», me he dado cuenta de lo que ha cambiado el ambiente del Congreso en estos años. Hoy, momentos como aquellos son impensables. Se ha perdido el sentido del humor en el Parlamento. La crispación se ha apoderado por completo del hemiciclo. El debate político actual sufre de una preocupante falta de ingenio que espero que sea una circunstancia coyuntural.

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)

Los eternos olvidados

Por mucho que se hable de la España vacía, el sector agrícola y ganadero sigue siendo el gran olvidado de las políticas públicas. El proceso de reconversión de la propiedad en este sector básico se produce en el contexto de una permanente indefinición de las políticas europeas, condicionadas por la presión ecológica que ha impuesto unas desmedidas condiciones regulatorias que, después de las movilizaciones de principios de 2024 están siendo revisadas por la Unión Europea. Ante los problemas de rentabilidad y sostenibilidad del sector agrícola, que en España es importante no sólo por su peso en la economía, sino por nuestro atractivo turístico y gastronómico, se necesita una sensibilidad social capaz de políticas agrícolas efectivas.

Jesús Domingo. Gerona

Enseñanza privada en España

Las declaraciones del otro día de la vicepresidenta Montero sobre las universidades privadas, son cuando menos populistas y están cargadas de hipocresía, porque varios ministros del actual Gobierno han obtenido un título en alguna de ellas.

Estaremos de acuerdo eso sí, que aquellos que llama el presidente Sánchez de forma despectiva «chiringuitos» deben pasar un control de calidad, porque estamos hablando de estudios superiores.

Sin embargo, su estrategia está clara, quieren demonizar a la privada argumentando que emplea recursos públicos y no es exactamente así, porque en la privada las familias deben hacer un esfuerzo extra pagándola de su bolsillo, y ya les aseguro yo que la mayoría de su alumnado son de clase media.

No es bueno entrar en una guerra pública contra privada, por mucho que quieran algunos políticos, pues hay muchas razones para que cohabiten ambas: por ejemplo, la escasez de plazas en la pública o el no tener todas las especialidades en una misma ciudad de tamaño medio.

Esta estrategia sólo busca polarizar más a la sociedad para ganar unos cuantos votos.

Luis Solanas. Zaragoza

