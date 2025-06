Se ha publicado hace unos días una noticia que ha pasado un poco desapercibida por estar en un lugar pequeño y no ocupar primeras páginas como otras el robo en la Fundación Alalá del Polígono Sur de unos instrumentos musicales con los que a niños ... de esa zona se intenta sacar del «fango» y la delincuencia dándole unas oportunidades para aprender a algo que no sea delinquir cuando tengan una edad que les viene ya muy próxima.

¿Cómo es posible que haya tanto desaprensivo capaz de hacer eso privando a unos niños y adolescentes de unos sueños en los que hay muchas personas involucradas para ayudarles a tener otros horizontes en la vida con los que en algunos casos puedan ser sus medios de vida? Creo que justificamos demasiado determinados actos en lugar de reconocer que existen personas que basan su vida en hacer daño, en este caso robando unos instrumentos que, caso de venderlos, no creo que saquen mucho dinero; lo mismo que privando a personas que lo necesitan de poder usar un transporte público porque su «distracción» consiste en apedrear a unos conductores de autobuses que sólo hacen su trabajo.

La pena es que no hay castigo para nadie, solo buenas palabras, justificaciones inútiles y con eso no se va a ningún sitio, de ahí a empezar con la droga y, desgraciadamente, con navajas y pistolas, va un paso.

Pilar Eguaras. Sevilla

Lección ucraniana

Cual David, la muy castigada Ucrania logró con un exiguo presupuesto pulverizar con unos simples drones a un Goliat de superbombarderos estratégicos. Ganar o perder batallas o guerras no depende ya de la superioridad armamentística o presupuestaria , sino más bien de otras variables, como serían la superioridad en estrategia, innovación, determinación y por supuesto el valor.

Esta gran lección no debe pasarnos inadvertida, pues conseguir más con menos es sin duda el camino para cosechar más éxitos que fracasos.

El presupuesto militar de España no debe incrementarse al 5 por ciento del PIB; es preferible multiplicar la eficacia en defensa, simplemente aplicando los criterios antedichos, que responden a la máxima «más vale maña que fuerza».

Este mismo criterio de eficacia debería, a mi entender, trascender del citado ámbito castrense al civil para lograr también una administración pública muchísimo más eficiente, con una tributación 'low cost' que destierre ciertos 'modus operandi' más propios del caduco sistema soviético que de una sociedad moderna con ánimo de prosperar, ser libre y brillar en un mundo sumido en la oscuridad.

Martí Gassiot Garriga. Barcelona

¿Qué ortografía?

Sinceramente, no es muy justo que se rebaje la puntuación por faltas de ortografía o similares cuando toda España sabe que es correcto y aceptado escribir tal que así: «Todos/as los/as alumnos/as serán puntuados por lo/as miembros/as del tribunal». Si incluso en las oposiciones del CGPJ y del Tribunal Supremo se escribe así, creo que nuestros futuros universitarios no deberían ser penalizados por faltas que no son faltas.

José Luis Gardón. Madrid